Film Kate Hudson spürte ‚Magie‘ mit Hugh Jackman bei ‚Song Sung Blue‘

Kate Hudson and Hugh Jackman - October 2025 - Avalon - AFI Fest BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 11:00 Uhr

Kate Hudson spürte 'Magie' mit Hugh Jackman bei 'Song Sung Blue'.

Kate Hudson sagt, es sei „schwer, sich nicht in Hugh Jackman zu verlieben“.

Die 46-jährige Schauspielerin arbeitete mit dem australischen Star im neuen Film ‚Song Sung Blue‘ zusammen, der auf der wahren Geschichte des Ehepaars Mike und Claire Sardina basiert, das das Neil-Diamond-Tribute-Duo ‚Lightning and Thunder‘ gründete. Sie beschrieb die Zusammenarbeit mit dem ‚Greatest Showman‘-Darsteller als „magisch“. Hudson sagte ‚The Hollywood Reporter‘ bei der Premiere des Films auf dem AFI Fest am Sonntag (26. Oktober): „Es ist schwer, mit Hugh keine Magie zu spüren. Er ist ein magischer, funkelnder Mann. Er hat diesen sehr jugendlichen Geist, und seine Großzügigkeit ist riesig. Deshalb ist es schwer, sich nicht in ihn zu verlieben. Er ist einfach wundervoll.“

Die beiden singen im Film gemeinsam und Hudson erklärte, dass das gemeinsame Gesangstraining die Chemie zwischen ihnen auf der Leinwand noch verstärkt habe. Über ihr erstes gemeinsames Singen sagte die ‚Almost Famous‘-Darstellerin: „Wir haben uns reingestürzt, und ich glaube, es ging darum, den richtigen Vibe zu finden, denn es ist etwas völlig anderes, für eine Studioaufnahme zu singen, als live, was wir ja gemacht haben. Es machte Spaß, die kleinen Unvollkommenheiten zu entdecken und zu sehen, was wir am Drehtag daraus machen würden.“ Sie fügte hinzu: „Es war auch eine großartige Möglichkeit, uns besser kennenzulernen. Wir waren stundenlang im Studio, bevor wir am Set dieses sehr intime Ehepaar spielen sollten. So konnten wir eine echte Verbindung aufbauen.“

Der Autor und Regisseur von ‚Song Sung Blue‘, Craig Brewer, zeigte sich ebenfalls begeistert von Hudson und dem 57-jährigen Jackman und erinnerte sich mit Wärme an die Dreharbeiten. Der 53-jährige Filmemacher sagte: „Das war wirklich magisch. Sie das erste Mal gemeinsam im Studio zu sehen, wie sie harmonisch miteinander singen. Das war einfach wunderschön.“