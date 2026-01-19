Stars Kate Hudson will unbedingt mit ihrer Mutter vor die Kamera

Kate Hudson attends the Song Sung Blue - Berlin Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 09:00 Uhr

Kate Hudson möchte unbedingt mit ihrer Mutter Goldie Hawn in einem Film mitspielen.

Die beiden möchten gemeinsam an einem Projekt arbeiten, und die 46-jährige Kate scherzte, dass dies nur möglich sei, wenn sie selbst das Drehbuch schreibe.

Auf die Idee eines gemeinsamen Films angesprochen, sagte die 80-jährige Hawn gegenüber ‚People‘: „Oh ja! Ich weiß nur noch nicht, was.” Hudson warf ein: „Ich hoffe es! Das muss einfach klappen! Vielleicht muss ich mich irgendwo in den Bergen verstecken und es einfach selbst schreiben.“

Hawn, die Hudson mit ihrem 76-jährigen Ex-Mann, dem Musiker und Schauspieler Bill Hudson, hat, lobte auch das Talent ihrer Tochter vor einer Fragerunde zu Kates neuem Film ‚Song Sung Blue‘, die am Dienstag (13. Januar) im AMC The Grove 15 in Los Angeles, Kalifornien, stattfand. Hawn schwärmte: „Wir sind so unglaublich stolz – ein Wort, das ich nicht oft benutze –, aber ich bin voller Bewunderung für Kate, und ich glaube, das sind wir alle. Kate ist ganz sie selbst … Ich hatte das Glück, dieses kleine Wesen in meinem Bauch zu tragen und sie zur Welt zu bringen, und dafür bin ich dankbar. Sie überrascht mich und uns alle immer wieder mit ihrem Talent.“

Die Oscar-Preisträgerin, die auch zwei Söhne hat, die ebenfalls Schauspieler sind – Oliver Hudson (49) aus ihrer Beziehung mit Bill Hudson und Wyatt Russell (39) mit ihrem 74-jährigen Partner Kurt Russell – fügte hinzu: „Es ist Instinkt. Es ist nichts Erlerntes. Wir leben alle zusammen. Wir sind eine Familie. Und wir haben sehr ähnliche Gene … Wir lernen durch Vorbilder. Wir lernen nicht durch Reden, Rhetorik oder ähnliches. Kate stammt offensichtlich von zwei Menschen ab, die Filme machen, und damit sieht man, wie wir uns verhalten haben.“