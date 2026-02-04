Musik Kate Nash hatte keine andere Wahl, als ihre Tourneen mit OnlyFans zu finanzieren

Bang Showbiz | 04.02.2026, 14:00 Uhr

Kate Nash hatte keine andere Wahl, als ihre Tourneen mit OnlyFans zu finanzieren.

Kate Nash sagt, sie habe nach dem Brexit keine andere Wahl gehabt, als OnlyFans zu nutzen, um ihre Tourneen angesichts stark gestiegener Kosten zu finanzieren.

Tourende Musiker stehen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen – insbesondere Nachwuchskünstler –, da steigende Ausgaben für Transport, Unterkünfte und Logistik es immer schwieriger machen, Tourneen rentabel durchzuführen. Die 38-jährige Popmusikerin aus den Nullerjahren finanzierte ihre Tour über OnlyFans und hat sich sehr lautstark zu den finanziellen Problemen der Musikbranche geäußert. Dabei prägte sie sogar den Slogan: „Butts for tour buses“ („Hintern für Tourbusse“). In dieser Woche sagte sie vor dem Ausschuss für Kultur, Medien und Sport: „Ich habe alles getan, was ich konnte, um Kosten zu senken – was ich als Arbeitgeberin wirklich hasse. Wir riskieren, unseren Ruf und unseren Stolz auf unsere Kultur zu verlieren, und das wird Auswirkungen auf die britische Wirtschaft haben. Je mehr wir Künstler einschränken, desto mehr schränken wir die britische Kultur auf globaler Ebene ein.“

Angesichts explodierender Ticketpreise – etwa bei Konzerten von Oasis oder Harry Styles, die bei Fans für Empörung sorgten – warnte die ‚Foundations‘-Hitmacherin, dass Musik bald zu einem Luxus werde, den sich nur noch Wohlhabende leisten können. Sie sagte: „Ich finde, Musik sollte nicht exklusiv sein, sie ist für alle da. Und dann wird es zu einer Klassenfrage, zu einer Frage von Herkunft, Geschlecht, Sexualität und Identität – weil sich die Türen für diejenigen schließen, die dieses Risiko überhaupt eingehen können.“

Kates jüngste Europatournee brachte ihr ein Minus von 26.000 Pfund ein, dazu kam ein weiterer Verlust von 13.000 Pfund bei ihren UK-Terminen. Der Verkauf freizügiger Fotos über die Erwachsenen-Plattform OnlyFans ist für sie inzwischen die einzige Möglichkeit, überhaupt auf Tour gehen zu können. Sie erklärte: „Der einzige Grund, warum ich das jetzt überhaupt machen kann, ist, dass ich Bilder von meinem Hintern im Internet verkaufe. Ich habe während meiner letzten Tourphase einen OnlyFans-Account eröffnet, um Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu lenken – und das hat funktioniert. Ich und viele andere Künstler haben es satt, ins Leere zu schreien, wie schwierig das alles geworden ist.“