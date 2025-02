Film Kate Winslet plant ihre Regie-Premiere mit Netflix

Kate Winslet - 2024 Women In Film Gala - California - Axelle - Bauer-Griffin - FilmMagic - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 11:00 Uhr

Die 49-jährige Schauspielerin will demnächst erstmals hinter die Kamera treten.

Kate Winslet will erstmals als Regisseurin arbeiten und plant ein Filmprojekt mit Netflix.

Die 49-jährige Schauspielerin ist bereits seit vielen Jahrzehnten in Hollywood erfolgreich und schrieb mit Hits wie ‚Titanic‘ und ‚Der Vorleser‘ Filmgeschichte. In Zukunft will sich Kate ebenfalls als Regisseurin versuchen und plant dafür die Inszenierung des Dramas ‚Goodbye June‘ für den Streaming-Riesen, wie unter anderem ‚The Hollywood Reporter‘ bestätigte. Den Berichten zufolge wird Kate ebenfalls eine Rolle in dem Projekt übernehmen. Außerdem wurden Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall und Helen Mirren für weitere Parts engagiert.

Winslet, die mit ihrem Ehemann Edward Abel Smith den elfjährigen Bear großzieht, hat außerdem die 24-jährige Tochter Mia aus der Beziehung zu Jim Threapleton sowie den 21-jährigen Joe aus der Ehe zu Sam Mendes. Ihr ältester Sohn hat für ‚Goodbye June‘ das Drehbuch geschrieben, wie aus den Berichterstattungen hervorgeht. Gemeinsam mit Kate Solomon will Winslet außerdem die Produktion des Films übernehmen. In einer Zusammenfassung der Handlung von ‚Goodbye June‘ steht zu lesen: „‚Goodbye June‘ ist ein zeitgenössisches fiktives Drama, das in England spielt. Eine berührende, aber auch humorvolle Geschichte, die eine zersplitterte Gruppe von Geschwistern dabei verfolgt, wie sie in unerwarteten Umständen zusammenhalten.“