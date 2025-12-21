Film Kate Winslet wollte sich in ‚Goodbye June‘ selbst neu besetzen

Kate Winslet - Goodbye June premiere Dec 3 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2025, 10:54 Uhr

Die britische Schauspielerin hatte Zweifel, ob sie alles unter einen Hut bekommen würde.

Kate Winslet hat „verzweifelt versucht“, ihre Rolle in ‚Goodbye June‘ neu zu besetzen.

Die ‚Titanic‘-Darstellerin hatte ursprünglich nur geplant, das Familiendrama zu produzieren und darin die Hauptrolle zu spielen. Das Drehbuch stammt von ihrem Sohn Joe Anders. Als sie zusätzlich auch noch die Regie übernahm, wollte die 50-Jährige ihre Arbeitsbelastung reduzieren, da sie das Gefühl hatte, sie könne „nicht drei Jobs“ in einem Projekt gleichzeitig machen.

„Ich weiß, dass ich gut im Multitasking bin, aber das ist einfach zu viel“, gestand sie gegenüber ‚Digital Spy‘. „Ich habe wirklich verzweifelt versucht, mich selbst neu zu besetzen, und hatte eine richtig gute Liste mit ein paar Leuten, die in dieser Rolle absolut brillant gewesen wären.“ Allerdings gab Winslet zu, dass sie der Vorstellung nicht widerstehen konnte, mit Toni Collette, Andrea Riseborough und Johnny Flynn als ihre Geschwister sowie mit Helen Mirren und Timothy Spall als ihre Eltern zusammenzuarbeiten.

„Aber an diesem Punkt … nun ja, erstens sagte Netflix: ‚Nein, nein‘, und zweitens hatte ich all diese unglaublichen Schauspieler besetzt“, verriet die Oscar-Preisträgerin. „Wie hätte ich da nicht selbst mitspielen sollen? Denn genau das tun wir. Wir spielen, wir tun so, als ob – und das ist etwas Wunderbares.“

Zuvor hatte die Schauspielerin eingeräumt, dass sie nie Regie führen wollte, bis sie das Drehbuch ihres Sohnes gelesen hatte. „Ich bin unglaublich beeindruckt von ihm und sehr stolz auf ihn – nicht zuletzt, weil er dieses Drehbuch geschrieben und damit begonnen hat, als er gerade einmal 19 war“, erzählte sie gegenüber ‚Sky News‘.