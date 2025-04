Stars Katherine Heigl kann sich nicht vorstellen, das Familienleben für ein Hollywood-Comeback aufzugeben

Katherine Heigl könnte sich nicht vorstellen, ihr Leben in Utah gegen eine Rückkehr nach Hollywood einzutauschen.

Die ’27 Dresses‘ Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Josh Kelley die Kinder Naleigh (15), Adalaide (13) und Joshua (8) hat, verließ Los Angeles vor einigen Jahren, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren, und sie könnte sich nicht vorstellen, ihr Leben für eine Rückkehr zur Schauspielerei aufzugeben.

Sie sagte gegenüber ‚E! News‘: „Wenn deine Kinder klein sind, ist das die schönste und aufregendste Zeit für einen als Eltern, aber wenn sie Teenager sind, brauchen sie einen am meisten, und da bin ich gerade. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, drei Monate lang einen Film oder neun Monate lang eine Fernsehserie zu drehen. In Utah wird nichts gedreht, also muss ich vor Ort sein, und das ist im Moment einfach nichts, was ich mir erfolgreich vorstellen kann.” Sie füge hinzu: „Ich glaube, ich wäre so hin- und hergerissen. Ich weiß nicht, wie viel Aufmerksamkeit ich einem Projekt widmen kann, wenn ich mir Sorgen um meine Kinder zu Hause mache.“

Gelegentlich fragt sich die 46-Jährige, die in ihrem neuen Leben „so viel Freude, Zufriedenheit, Klarheit und Erdung“ gefunden hat, ob sie versuchen sollte, ihre Schauspielkarriere wiederzuentdecken. Sie erklärte: „Manchmal frage ich mich, ob ich mitmachen, mich anstrengen, ehrgeiziger sein sollte. Und ich denke einfach, dass ich das wirklich nicht will. Wenn du das nicht willst, dann lass es, nur weil du denkst, dass es das ist, was du tun sollst, oder weil die Gesellschaft es von dir erwartet.“

Stattdessen ist die ‚Grey’s Anatomy‘-Darstellerin glücklich und zufrieden und verbringt Zeit mit ihren Kindern. „Ich bin wirklich glücklich und zufrieden und so dankbar für die Jahre, die ich in der Branche und im Trubel hatte“, so Heigl weiter.