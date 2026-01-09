Film Kathryn Hahn in Gesprächen für Rolle in Disneys Realverfilmung von ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘

Kathryn Hahn - Primetime Emmy Performer Nominees Celebration 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin könnte Mutter Gothel in dem Live-Action-Film verkörpern.

Kathryn Hahn befindet sich in Verhandlungen, um Mutter Gothel im Live-Action-Film zu ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘ von Disney zu spielen.

Wie ‚Deadline‘ berichtet, führt die 52-jährige Schauspielerin Gespräche mit dem Studio, um die Antagonistin in Disneys kommender Realverfilmung des Animationsfilms aus dem Jahr 2010 zu verkörpern. In ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘ ist Gothel die manipulative Mutter von Rapunzel, die die Prinzessin in einem Turm gefangen hält, damit deren magisches Haar ihr ewige Jugend verleiht.

Vor Hahn soll im Oktober 2025 Scarlett Johansson für die Rolle im Gespräch gewesen sein, musste die Verhandlungen jedoch aufgrund möglicher Terminkonflikte mit ‚The Batman: Part II‘ sowie mit Mike Flanagans ‚The Exorcist‘-Reboot verlassen. Nach Bekanntwerden von Johanssons Beteiligung an ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘ begannen Disney-Fans online dafür zu werben, dass Kathryn Hahn als Mutter Gothel besetzt wird.

Neben Hahn werden im Live-Action-Film die aufstrebende australische Schauspielerin Teagan Croft als Rapunzel sowie Milo Manheim – bekannt aus der Disney-Channel-Musicalreihe ‚Zombies‘ – als charmanter Dieb Flynn Rider zu sehen sein.

Regie soll Michael Gracey führen, der bereits ‚The Greatest Showman‘ und ‚Better Man‘ inszenierte. Der neue Rapunzel-Film soll – ähnlich wie das Original – zahlreiche große Musical-Elemente enthalten. Produziert wird der Film von Kristin Burr (‚Freakier Friday‘), während Jennifer Kaytin Robinson (‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘) das Drehbuch schreibt.

Kathryn Hahn ist vor allem durch ihre Rolle als Bösewichtin Agatha Harkness im Marvel Cinematic Universe bekannt. Sie debütierte 2021 in der Disney+-Serie ‚WandaVision‘ und spielte anschließend die Hauptrolle in der Spin-off-Serie ‚Agatha All Along‘ (2024).