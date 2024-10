Stars Katie Holmes: Tochter Suri unterstützt sie

Katie Holmes - Michael Kors Collection Fall/Winter 2024 Runway Show - - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2024, 08:00 Uhr

Katie Holmes wird bei ihrem Broadway-Comeback von ihrer Tochter Suri Cruise unterstützt.

Die 45-jährige Schauspielerin hat die 18-Jährige mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62), von dem sie sich 2012 nach sechs Jahren Ehe scheiden ließ. Die Teenagerin wurde nun wieder in ihrer Heimatstadt New York gesichtet, nachdem sie im Sommer ihr erstes Semester an der privaten Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania, begonnen hatte. ‘DailyMail.com‘ berichtet, dass Suri in der Stadt gesichtet wurde, wenige Tage nachdem die Schauspielerin ihre Rolle in einer mit Stars besetzten Wiederaufnahme von ‘Our Town’ begonnen hatte. Das gefeierte Theaterstück von Thornton Wilder aus dem Jahr 1938 wird am Broadway mit den Schauspielern Jim Parsons und Zoey Deutch neu aufgelegt.

Ein Insider erzählte der Mail kürzlich von Suris ersten Tagen am College: „Sie ist ein kluges Mädchen und entwickelt sich zu einer sehr intelligenten, reifen jungen Frau. Sie hat eine sehr enge Gruppe von loyalen Freunden und weiß genau, woher sie kommt.” Ein anderer Insider sagte, Suris Mutter sei „überwältigt“ von der Aussicht, dass Suri von zu Hause weg ist. „Katie ist sehr stolz auf sie, aber sie ist auch extrem überfürsorglich.“