Stars Katie Price wurde ihr Tod vorhergesagt

02.09.2024

Das ehemalige Glamour-Model hatte eine unheimliche Begegnung mit einer Wahrsagerin.

Katie Price wurde von einer Hellseherin gesagt, dass sie „friedlich“ im Schlaf sterben wird.

Die britische Skandalnudel hat sich im Laufe der Jahre unzählige Male unters Messer gelegt, darunter auch für ihr jüngstes Facelifting, das trotz ihres laufenden Insolvenzverfahrens rund 10.000 Pfund gekostet haben soll. In einem neuen Interview gesteht die 46-Jährige, dass sie Angst hat, während einer Schönheitsoperation zu sterben.

„Ich erinnere mich, als ich in Amerika war und eine Dame mit einer Kristallkugel aufsuchte, ein Medium oder eine Hellseherin oder wie auch immer man sie nennt“, erzählt sie gegenüber ‚Greatest Hits Radio‘. „Und ich sagte zu ihr: ‚Was glauben Sie, wie ich sterben werde?‘ Ich weiß, dass nicht viele Leute das fragen würden, aber ich tat es. Sie sagte: ‚Oh, Sie werden friedlich im Schlaf sterben.‘ Und dann sagte meine Schwester [in ihrem Podcast]: ‚Und du wirst operiert, du wirst wahrscheinlich im Schlaf sterben.’“

Die Reality-TV-Darstellerin räumt ein, dass sie seitdem befürchtet, dass eine OP schief gehen könnte und sie nicht mehr aufwachen wird. „Das hat irgendwie etwas in meinem Kopf ausgelöst […] Wenn ich noch einmal operiert werde, was ist, wenn ich dann im Schlaf gehe? Und ich glaube, das hat sich in meinem Gehirn festgesetzt“, offenbart sie.