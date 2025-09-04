Stars Katja Burkard: Deshalb hat sie sich nach 28 Jahren wilder Ehe getraut

Katja Burkard at German TV Awards in Cologne Sept 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 14:00 Uhr

Die RTL-Moderatorin ist unter der Haube - nach fast drei Jahrzehnten Beziehung mit Hans Mahr.

Katja Burkard enthüllt, wieso sie Hans Mahr nach all der Zeit geheiratet hat.

Die ‚Punkt 12‘-Moderatorin ist seit über 28 Jahren mit dem Medienmanager liiert. Am vergangenen Wochenende gab sich das Paar überraschend das Jawort. Die Trauung fand in der idyllisch gelegenen Himmelreich-Kapelle am Pogusch in der österreichischen Steiermark statt. Nur die vier Kinder der Stars nahmen an der Hochzeit teil und fungierten gleichzeitig als Trauzeugen.

Nun verrät Katja Burkard, wieso sich das Paar ausgerechnet jetzt getraut hat. „Na ja, weil Hans so schön gefragt hat“, plauderte sie im Gespräch mit ‚Gala‘ aus. Auch Details zum Heiratsantrag gab die 60-Jährige preis. Der Österreicher stellte ihr die besondere Frage bereits im April, als sie auf den Malediven Urlaub machten. „Ich dachte: Das ist ja wie im Film! Nur wir beide auf den Malediven unterm Sternenhimmel. Das war schon sehr romantisch“, schwärmte sie. „Und dann habe ich Ja gesagt.“

Der Weg bis zur Eheschließung war für Katja und Hans aber nicht immer einfach. Vor rund drei Jahren erlebte die Beziehung eine ernste Krise, die sogar zu einer Trennung führte. Doch ein nächtliches Telefonat brachte die beiden wieder zusammen – sie entschieden sich, erneut um ihre Liebe zu kämpfen. „Wir haben durch unsere Trennung tatsächlich viel gelernt – über uns, unsere Liebe und darüber, wie wichtig und richtig wir füreinander sind“, schilderte die TV-Ikone.

Katja ist überzeugt, dass sie und ihr Mann perfekt zueinander passen. „Hans und ich sind in so vielen Dingen wirklich unterschiedlich, aber genau das mögen wir auch aneinander. Das macht uns spannend füreinander. Wir haben uns echt noch keine Sekunde miteinander gelangweilt“, erklärte sie.