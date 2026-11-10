Stars KATSEYE-Sängerin Megan nach Gehirnerschütterung mit eingeschränkter Choreo zurück

Megan Skiendiel - American Music Awards 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 15:30 Uhr

KATSEYE-Sängerin Megan Skiendiel wird nach ihrer Gehirnerschütterung auf die Bühne zurückkehren, muss sich bei ihren Auftritten jedoch vorerst schonen.

Die 20-Jährige erklärte, dass sie sich zwar bereits deutlich besser fühle, ihre Genesung aber noch nicht abgeschlossen sei. Deshalb werde sie zunächst mit reduzierter Choreografie auftreten und auf besonders anstrengende Bewegungen verzichten.

Die Popgruppe hatte ihre geplanten Konzerte am vergangenen Donnerstag (5. November) in Chicago und am Samstag (7. November) in Minneapolis verschieben müssen, damit sich Megan ausreichend erholen konnte. Zuvor war bereits ein Auftritt in Detroit kurzfristig abgesagt worden. Die Fans erfuhren, dass die Shows im United Center in Chicago und im Target Center in Minneapolis auf ärztlichen Rat hin nicht wie geplant stattfinden könnten.

Für Dienstagabend (10. November) ist nun die Rückkehr der Gruppe in Austin, Texas, vorgesehen. Megan kündigte jedoch an, dass sie dabei noch nicht wieder ihre gewohnte Leistung abrufen könne. In einer Instagram-Story der Band schrieb sie am Montag (9. November): „Ich wollte euch ein kleines Update geben und euch wissen lassen, dass es mir zwar schon viel besser geht, ich mich aber immer noch aktiv von meiner Gehirnerschütterung erhole.“ Sie müsse deshalb weiterhin bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachten. „Für das Konzert in Austin werde ich mit einem angepassten Ablauf auftreten. Das bedeutet weniger Choreografie, weniger intensive Bewegungen und Pausen, wann immer sie nötig sind“, erklärte die Sängerin. Ihre Ärzte hätten ihr diese Einschränkungen vorerst empfohlen. Erst nach einer erneuten medizinischen Untersuchung dürfe sie wieder ohne Einschränkungen auftreten.

Trotzdem überwiege die Vorfreude auf ihre Rückkehr. „Ich werde noch nicht wieder alles geben!“, stellte Megan klar, fügte aber hinzu: „Trotzdem freue ich mich unglaublich darauf, wieder mit den Mädels auf der Bühne zu stehen und euch alle in Austin zu sehen!“ Sie sei dankbar, überhaupt wieder dabei sein zu können, auch wenn sie ihren Auftritt vorerst anpassen müsse. Bei ihren Fans bedankte sie sich für deren Geduld und Unterstützung: „Das bedeutet mir mehr, als ihr ahnt. Ich liebe euch!“

Die gesundheitlichen Probleme hatten zuvor für Enttäuschung bei Konzertbesuchern in Detroit gesorgt. KATSEYE sagten ihren Auftritt in der Little Caesars Arena erst kurz vor dem geplanten Beginn ab. Zunächst teilte die Gruppe lediglich mit, dass Megan krank sei. Später bestätigte die Sängerin jedoch, dass sie eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. In einer persönlichen Botschaft an ihre Fans entschuldigte sich Megan für die ausgefallenen Shows. „Es tut mir unglaublich leid, dass unsere Konzerte in Detroit, Chicago und Minneapolis verschoben werden mussten“, schrieb sie. Sie tue alles, um sich möglichst schnell zu erholen und wieder auftreten zu können.

Die Sängerin betonte, dass sie zunächst sämtliche Möglichkeiten geprüft habe, die Tournee trotz ihrer Verletzung fortzusetzen. Letztlich hätten ihr die Ärzte jedoch dringend davon abgeraten. „Ich wollte mein Bestes geben, damit das Konzert trotzdem stattfinden kann. Aber medizinische Fachleute haben mir dringend geraten, mir diese Zeit zu nehmen, um mich vollständig zu erholen und sicher zurückkehren zu können“, erklärte sie. Megan sei über die Verschiebungen „am Boden zerstört“ gewesen, habe aber eingesehen, dass ihre Gesundheit Vorrang haben müsse. Auch die übrigen Mitglieder von KATSEYE räumten ein, dass die kurzfristigen Änderungen bei den Fans Frustration ausgelöst hätten. Die Gruppe arbeite bereits an Ersatzterminen und bat die Ticketinhaber, ihre Eintrittskarten aufzubewahren. Diese sollen auch für die nachgeholten Konzerte gültig bleiben.

Der Rückschlag trifft KATSEYE in einer ohnehin schwierigen Phase. Bereits Anfang des Jahres hatten sich Manon Bannerman und Sophia Laforteza vorübergehend von ihren Verpflichtungen innerhalb der Band zurückgezogen, um sich auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu konzentrieren. Manon legte im Februar eine Pause ein, während Sophia im August aussetzte. Ihre Rückkehr zur Gruppe wird für Januar 2027 erwartet.