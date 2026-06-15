Film Keenen Ivory Wayans wollte, dass Anna Faris bei ‚Scary Movie 3‘ aussteigt

Anna Faris - AVALON - LA - June - 2026 - Scary Movie 6 world premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 18:00 Uhr

Keenen Ivory Wayans wollte, dass Anna Faris bei 'Scary Movie 3' aussteigt.

Keenen Ivory Wayans versuchte offenbar, Anna Faris davon zu überzeugen, nicht in ‚Scary Movie 3‘ mitzuspielen.

Ein Jahr nach ‚Scary Movie 2‘ soll Wayans die Schauspielerin angerufen und erklärt haben, dass die Produzenten Harvey Weinstein und Bob Weinstein den dritten Teil über Miramax ohne ihn sowie ohne seine Brüder und Co-Autoren Shawn Wayans und Marlon Wayans produzieren wollten. Der Hintergrund seien gescheiterte Verhandlungen über eine Gehaltserhöhung gewesen. Faris erinnerte sich gegenüber ‚Variety‘: „Keenen bat mich, den Film nicht zu machen.“ Das habe sie in eine schwierige Lage gebracht, da sie einerseits loyal sein wollte, andererseits aber an einen Vertrag über drei Filme gebunden war. Sie sagte: „Es war ein sehr schmerzhafter Moment, weil ich Keenen so sehr bewunderte. Er bat mich um etwas, aber ich stand unter Vertrag.“ Wayans habe ihr geantwortet: „Das Schlimmste, was sie tun können, ist, dich zu verklagen.“

Für Faris kam ein Ausstieg jedoch nicht infrage. Sie erklärte: „Ich musste die Miete für meine kleine Einzimmerwohnung am Farmers Market bezahlen.“ Faris gab außerdem zu, dass sie für die Filme von 2000, 2001 und 2003 überraschend wenig verdient habe. Sie sagte: „Als ich die Rolle in ‚Scary Movie‘ bekam, unterschrieb ich einen Vertrag über drei Filme. Mein neuer Manager feierte das, aber ich wusste gar nicht, was das bedeutete. Es bedeutet, dass man für mehrere Filme an ein Franchise gebunden wird und trotzdem nicht viel Geld bekommt.“ Für den ersten Film erhielt sie nach eigenen Angaben lediglich 65.000 kanadische Dollar. Sie fügte hinzu: „Nach Steuern und Managergebühren blieb davon nicht viel übrig. Für den zweiten und dritten Film bekam ich ebenfalls nicht besonders viel.“ Trotz ihrer schwierigen Gefühle gegenüber dem Franchise habe sie sich gleichzeitig glücklich geschätzt, die Rolle der Cindy Campbell erhalten zu haben.

Die Brüder Wayans sind inzwischen für ‚Scary Movie 6‘ zurückgekehrt. Faris war überrascht, als Marlon Wayans sie fragte, ob sie erneut die Rolle der Cindy Campbell übernehmen wolle – zum ersten Mal seit ‚Scary Movie 4‘. Sie erinnerte sich: „Im Februar 2025 rief Marlon mich an und sagte: ‚Wir bringen die alte Truppe wieder zusammen.‘ Ich konnte es kaum glauben.“ Die Schauspielerin beschrieb die Rückkehr als emotionales Erlebnis: „Für mich war das regelrecht euphorisch. Ich bin sehr sentimental geworden. Endlich kann ich ihnen wirklich danken und Keenen sagen: ‚Du hast mein Leben verändert.‘ Es ist unglaublich. Nicht viele Menschen erleben so eine wunderschöne Wiedervereinigung. Dass das Publikum offensichtlich Lust darauf hat, macht es noch aufregender. Damit hätte ich niemals gerechnet.“