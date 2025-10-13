Film Keira Knightley: Nach diesem Film wird sie am häufigsten gefragt

Bang Showbiz | 13.10.2025, 18:00 Uhr

Keira Knightley verrät, dass ‚Bend It Like Beckham‘ der Film ist, auf den sie von Fans am häufigsten angesprochen wird.

Die 40-jährige Schauspielerin – die 2002 in der Sportkomödie die Rolle der Juliette Paxton spielte – findet es noch heute „unglaublich“, Teil des Films gewesen zu sein, der viele Frauen dazu inspiriert habe, Fußball zu spielen.

„Ich finde es so erstaunlich, dass ein Film, der vor fast 25 Jahren gemacht wurde, immer noch derjenige ist, über den die Leute sprechen, wenn sie mich ansprechen“, sagte Knightley gegenüber ‚People‘. „Vor allem: So viele Mädchen spielen jetzt Fußball, und sie wollen darüber reden. Es ist also unglaublich, Teil von etwas zu sein, das so etwas wie ein Vermächtnis und so viel Positivität um sich hat.“

Die Handlung von ‚Bend It Like Beckham‘ folgt Juliette und Jess (Parminder Nagra), die beide eine Leidenschaft für Fußball haben. Die beiden Frauen landen im selben Team und werden Freundinnen.

Juliette schwärmt für einen Trainer, und Jess spielt heimlich Fußball, ohne das Wissen ihrer Eltern.

Im Juli kündigte Gurinder Chadha – die Autorin und Regisseurin des Films – eine Fortsetzung zu ‚Bend It Like Beckham‘ an, doch Knightley hielt sich bis jetzt bedeckt, ob sie an dem Projekt beteiligt sein wird. Der Star sagte: „Ich habe das im Fernsehen gesehen. Also ja, ich meine, wie aufregend. Als ich das im Fernsehen sah, dachte ich: ‚Oh, wie schön, ich frage mich, was das wohl wird?'“