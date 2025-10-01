Stars Keith Urban ändert Songtext über Nicole Kidman – kurz vor Scheidungs-News

Nicole Kidman and Keith Urban - ACM Awards 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 18:00 Uhr

Keith Urban änderte den Text in einem Liebeslied über seine entfremdete Ehefrau Nicole Kidman – nur wenige Tage, bevor die Nachricht von ihrer Scheidung bekannt wurde.

Am Dienstag (30. September) berichtete ‚People‘, dass die 58-jährige Schauspielerin die Scheidung eingereicht habe, kurz nachdem bekannt wurde, dass das Promipaar – das die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) hat – sich nach 19 Jahren Ehe getrennt habe.

Mitten in den Spekulationen über die Ursache der Trennung schockierte Videomaterial die Fans, das beim Konzert des 57-jährigen Country-Stars am 26. September im Grand Casino Arena in Saint Paul, Minnesota, aufgenommen wurde. Anstatt während des Songs ‚The Fighter‘ über sein „Baby“ zu singen, nannte er seine Begleitmusikerin Maggie Baugh (25), die das Video auf ihrem Instagram-Account teilte. Die Originalzeile „When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter“ wurde ersetzt durch „When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player“. Sie schrieb dazu: „Hat er das gerade wirklich gesagt.“

Viele beschwerten sich in den Kommentaren, um Nicole zu verteidigen. Eine Person schrieb: „Es ist so geschmacklos, so etwas mit einem Lied zu machen, das von seiner Frau inspiriert wurde. Das ist das ultimative Ekelgefühl.“ Ein anderer schrieb: „Nicole verdient etwas Besseres.“