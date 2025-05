Musik Keith Urban bekommt den Triple Crown Award

Nicole Kidman and Keith Urban - 69th Annual Primetime Emmy Awards - FAMOUS - September 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 14:00 Uhr

Keith Urban wird bei den diesjährigen Academy of Country Music Awards mit dem Triple Crown Award geehrt.

Der 57-jährige Sänger wird der erste Star sein, der eine solche Auszeichnung live auf der ACM-Bühne erhält, seit Carrie Underwood 2010 mit dem Triple Crown Award ausgezeichnet wurde. Nach der Bekanntgabe sagte er: „Ich bin um die halbe Welt gereist, um in Nashville zu leben. Es war mein Traum, seit ich sieben Jahre alt war. Alles, was ich je wollte, war, Songs zu schreiben, zu versuchen, sie aufzunehmen, sie im Radio zu spielen und sie jetzt zu streamen. Und hoffentlich gefallen sie den Leuten und sie kommen, um mich live zu sehen. Das hat sich nie geändert.“ Die Brüder Osborne, Chris Stapleton und Megan Moroney werden zu Ehren des Stars bei der Veranstaltung am 8. Mai im Ford Center at The Star in Frisco, Texas, auftreten.

Stars können nur dann den Triple Crown Award der ACM Awards erhalten, wenn sie die ersten drei Preise bei der Zeremonie gewonnen haben. Urban hat dies getan, nachdem er 2001 als neuer Künstler des Jahres, 2005 und 2006 als Künstler des Jahres und 2019 als Entertainer des Jahres ausgezeichnet wurde.

Keith gab zu, dass es sich nicht „echt“ angefühlt hat, als er zum ersten Mal für die Academy of Country Music Awards nominiert wurde.