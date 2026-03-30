Stars Keith Urban ‚geht es großartig‘ nach der Scheidung von Nicole Kidman

Keith Urban and Nicole Kidman - April 2024 - 49th AFI Life Achievement Award Gala - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 11:00 Uhr

Keith Urban 'geht es großartig' nach der Scheidung von Nicole Kidman.

Keith Urban geht es nach seiner Scheidung von Nicole Kidman „großartig“.

Der 58-jährige Country-Sänger trennte sich im vergangenen Jahr nach fast zwei Jahrzehnten Ehe von der ‚Big Little Lies‘-Darstellerin. Drei Monate nach der offiziellen Scheidung verriet sein Freund Russell Dickerson, dass es dem ‚Blue Ain’t Your Color‘-Hitmacher „gut gehe“. Er merkte an, dass er beim ‚Country to Country‘-Festival im März zwar nicht viel Zeit mit Keith verbringen konnte, sagte aber der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘, sein Freund habe „gute Laune“ gehabt und sich auf seine Musik konzentriert. Er fügte hinzu: „Er war schon immer auf die Musik fokussiert, und ich glaube, jetzt legt er da einfach noch mehr nach – und das ist wunderschön. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was dabei herauskommt.“

Russells Update kam wenige Wochen, nachdem Nicole selbst erklärt hatte, dass es ihr nach der Trennung „gut“ gehe und sie sich auf ihre Töchter Sunday (17) und Faith (14) konzentriere. Auf die Frage, ob sie die Trennung gut überstanden habe, sagte sie dem Magazin ‚Variety‘: „Ja, ich bewege mich immer in Richtung des Guten. Wofür ich dankbar bin, ist meine Familie – sie zusammenzuhalten und nach vorne zu schauen. Das ist alles. Über alles andere spreche ich aus Respekt nicht.“

Die ‚Scarpetta‘-Darstellerin, die mit Ex-Ehemann Tom Cruise auch die erwachsenen Kinder Isabella und Connor hat, gab kürzlich zu, dass sie weiß, wie sie „verheerende“ und „schmerzhafte“ Ereignisse im Leben überwinden kann, dank ihrer bisherigen Erfahrungen. Im Interview mit dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin sagte sie: „Das Beste am Älterwerden sind die Erfahrungen, die man gesammelt hat. […] Es hat etwas Beruhigendes zu wissen, dass es einen Weg gibt – egal wie schmerzhaft, schwierig oder verheerend etwas ist.“