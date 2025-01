Stars Keke Palmer: Zu viel Druck

Keke Palmer - Famous - Nope premiere - London - July 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hasste ihre Eltern lange Zeit.

Keke Palmer hasste ihre Eltern lange Zeit.

Die 31-jährige Schauspielerin wurde schon als Kind berühmt, als sie in Filmen wie ,Barbershop 2’ und ,Der Schutzengel‘ mitspielte. Und Keke hat zugegeben, dass sie den Druck, den sie in ihren jungen Jahren verspürte, hasste. Sie erzählte ,The Cut: „Ich habe meine Eltern lange Zeit gehasst. Es gab so viel Druck, mich für meine Gemeinschaft, für meine Eltern, für meine Geschwister, für ihre Opfer zu revanchieren. Sie haben es nicht gesagt, aber das war die Realität. Denn ich bin diejenige, für die wir alle hierher gekommen sind.“ Keke hatte das Gefühl, dass man ihr als junge schwarze Schauspielerin in Hollywood „Grenzen auferlegte“. Sie erklärte: „Ich war damals nicht unbedingt in denselben Gesprächen wie Victoria Justice oder Selena Gomez oder Miley Cyrus. Es hieß eher ,Das ist die schwarze Show‘oder ,Das ist Keke Palmer, das schwarze Mädchen im Sender‘.“

Die Darstellerin erinnerte sich auch daran, wie schwierig es für sie war, den Übergang vom Kinderstar zur ernst genommenen Schauspielerin zu schaffen. Palmer stellte schließlich fest, dass sie sich neu erfinden musste, um die nächste Phase ihrer Karriere zu beginnen. „Du bist in diesem seltsamen Alter, in dem du zu jung für die Art von Rollen bist, die du gerne hättest, und du bist zu alt für die Art von Rollen, die du früher bekommen hast. Dein Markenzeichen war, dass du ein Kind warst, und du bist kein Kind mehr. Also musst du dir eine neue aufbauen.“

Keke war gerade mal 12 Jahre alt, als sie die Hauptverdienerin in ihrem Haus wurde, und sie hat zugegeben, dass dies das Familienleben durcheinander gebracht hat.