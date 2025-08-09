Stars Kelly Clarkson: Kinder stehen nach Tod von Brandon Blackstock an erster Stelle

Kelly Clarkson - APR 19 - Famous - UglyDolls premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2025, 10:00 Uhr

Kelly Clarkson wird ihre Kinder nach dem Tod von Brandon Blackstock „an erste Stelle“ setzen.

Der Musikmanager starb am Donnerstag (7. August) im Alter von 48 Jahren, nachdem er mehr als drei Jahre lang gegen Krebs gekämpft hatte. Kelly konzentriert sich nun auf das Wohlergehen ihrer gemeinsamen Kinder.

Ein Insider sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Es war anstrengend, erschöpfend, emotional und verheerend.“ Die 43-Jährige – die mit ihrem Ex-Ehemann die Kinder River (11) und Remington (9) hat – versuchte während Brandons Krebserkrankung, ihre TV-Karriere mit der Betreuung ihrer Familie in Einklang zu bringen. Der Insider fügte hinzu: „Ein großer Teil davon war, ihren Zeitplan so zu gestalten, dass sie die Kinder zu Brandon bringen konnte, und all die Emotionen, die mit dieser schwierigen Zeit verbunden waren.“ Die Arbeit hat Kelly aber aufrecht gehalten, wie der Nahestehende weiter erklärte: „Kelly ist ein Arbeitstier. Harte Arbeit ist alles, was sie kennt. Sie hasst es, Menschen zu enttäuschen, wirklich. Was sie am Laufen gehalten hat, war das Wissen, wie viele Menschen von ihr abhängig sind – wie ihre Teams und Mitarbeiter.“

Kelly wird voraussichtlich später in diesem Jahr zu ihrer täglichen Talkshow zurückkehren. Dennoch werden ihre Kinder für sie oberste Priorität haben. „Ihre Kinder werden an erster Stelle stehen, und sie wird einen Weg finden“, sagte der Insider. „Sie liebt ihre Arbeit, aber nichts ist mit einer Situation wie dieser vergleichbar.“