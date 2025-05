Stars Kelly Clarkson konzentriert sich auf ihre Kinder, nicht auf Dates

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2025, 14:00 Uhr

Kelly Clarksons Kinder nehmen zu viel Zeit in Anspruch, als dass sie sich verabreden könnte.

Die 43-jährige Sängerin, die mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock die beiden Kinder River (10) und Remy (9) hat, hofft, dass sie in Zukunft wieder ihren eigenen „Einhorn-Moment“ erleben wird, aber im Moment ist sie nicht aktiv auf der Suche nach einem Partner.

In der Sendung ‚Today with Jenna and Friends‘ erzählte sie der Moderatorin Jenna Bush Hager und ihrem Gast Matt Rogers: „Ich hoffe, dass es so ist. Ich werde sagen, dass ich nicht auf der Suche bin, ich bin nicht auf der Suche. Ich bin sehr beschäftigt und als Mutter muss ich mich im Moment konzentrieren, es gibt eine Menge Arbeit. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Zeitplan meiner Kinder voller ist als meiner.“ Sie fügte hinzu: „Ich renne von meiner Show zum Baseballtraining und versuche, einfach da zu sein. Das ist eine Menge. Meine Mutter wird mir sagen: ‚Schau, ich war eine alleinerziehende Mutter. Ich konnte nicht alles machen. Es wird ihnen gut gehen. Du hast dich gut entwickelt.‘ Ich versuche einfach, so viel wie möglich für sie da zu sein und wir sind eine süße kleine Einheit.“

Die ‚Where Have You Been‘-Sängerin tut aber auch ihr Bestes, um sich eine „Erwachsenenzeit“ abseits ihrer Kinder zu nehmen.