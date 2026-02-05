Stars Kelly Clarkson möchte weiterhin Musik machen

Kelly Clarkson - AVALON - Los Angeles - June - 2024 - Daytime Emmy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 18:00 Uhr

Die Popsängerin verkündete kürzlich das Aus ihrer Talkshow - Musik wird sie aber weiter veröffentlichen.

Kelly Clarkson will ihre Musikkarriere noch lange nicht an den Nagel hängen.

Die Popsängerin hat kürzlich bekannt gegeben, dass die aktuelle Staffel ihres Talk-Formats ‚The Kelly Clarkson Show‘ ihre letzte sein wird. Kelly plant jedoch, auch künftig neue Musik zu veröffentlichen und aufzutreten. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Nach Jahren eines intensiven täglichen Zeitplans freut sie sich darauf, ein anderes Tempo einzuschlagen und mehr Flexibilität zu haben, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen – ohne die feste Struktur einer täglichen Show.“

Diese Veränderung gebe der 43-Jährigen den Raum, zu Hause präsenter zu sein und gleichzeitig weiter an kreativen Projekten zu arbeiten. „Kelly möchte weiterhin Musik machen und auftreten, und sie ist offen dafür, bei Projekten mitzuwirken, die ihr Spaß machen – aber nichts, was einen dauerhaften täglichen Trott erfordert“, ergänzte der Insider. „In dieser nächsten Phase geht es für sie um Balance.“

Kelly – die mit ihrem 2025 verstorbenen Ex-Mann Brandon Blackstock die Kinder River (11) und Remy (9) hat – verkündete ihre Pläne kürzlich in einem Statement auf Instagram. „Das war keine leichte Entscheidung, aber diese Staffel wird meine letzte als Moderatorin der ‚Kelly Clarkson Show‘ sein“, schrieb die Chartstürmerin. „Mich vom täglichen Zeitplan zurückzuziehen, wird es mir ermöglichen, meine Kinder zu priorisieren – etwas, das sich für dieses nächste Kapitel unseres Lebens notwendig und richtig anfühlt.“

Anschließend bedankte sie sich bei allen Mitarbeitern der Talkshow sowie beim Sender NBC. „In diesen sieben Staffeln gab es so viele wunderbare Momente und Sendungen“, schwärmte die ‚Stronger‘-Interpretin.