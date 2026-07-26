Stars Kelly Clarkson verrät, warum sie ’so froh‘ ist, Single zu sein

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2026, 12:00 Uhr

Die Popsängerin spricht offen über ihr Single-Dasein. Sei sei sehr erleichtert, derzeit keinen Mann in ihrem Leben zu haben.

Kelly Clarkson ist „so froh“, Single zu sein.

Die Popsängerin trennte sich im Juni 2020 nach fast sieben Ehejahren von ihrem Ehemann Brandon Blackstock, der im vergangenen Jahr an Krebs starb. Aus der Ehe stammen ihre beiden Kinder River (12) und Remington (10). Nun gab Kelly zu, dass sie dankbar sei, sich zu Hause nicht mit Beziehungsdramen herumschlagen zu müssen. Wie ‚E! News‘ berichtete, sagte die ‚Breakaway‘-Interpretin am Freitag (24. Juli) während ihrer Konzertreihe im Caesars Palace in Las Vegas: „Die Leute fragen: ‚Warum bist du eigentlich Single?‘ Und ich denke mir: ‚Erstens gibt es da draußen jede Menge Menschen, die das Singleleben wirklich attraktiv aussehen lassen.'“

Die Musikerin fügte hinzu: „Und falls ihr nicht versteht, was ich meine: Man sieht manche Beziehungen und denkt sich nur: ‚Ich bin so froh, dass ich heute Abend allein nach Hause gehe.‘ Wisst ihr, was bei mir zu Hause jedenfalls nicht passiert? Dieser Mist.“ Kelly ist der Meinung, dass Beziehungen schnell monoton werden können, wenn beide Partner nicht daran arbeiten, die Romantik aufrechtzuerhalten. „Wenn man in einer Beziehung ist, besteht die größte Herausforderung darin, das Feuer am Brennen zu halten, sich weiterhin zu daten und dafür zu sorgen, dass sich alles magisch anfühlt und nicht eintönig wird“, erklärte die 44-Jährige.

Bereits vergangene Woche scherzte Kelly, sie werde „bis zu ihrem Tod“ Single bleiben, nachdem sie offen über ihre Cyclosporiasis-Erkrankung gesprochen hatte. Auf der Bühne erzählte sie: „Ich weiß nicht, ob ich mir dieses Ding eingefangen habe – ihr wisst schon, das, was Leute manchmal bekommen, wenn sie Salat essen. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was zum Teufel passiert ist. Aber gestern Abend während der Show dachte ich nur: ‚Oh mein Gott. Jesus.'“ Die ‚Because of You‘-Künstlerin sei zurück auf ihr Hotelzimmer gegangen und „noch nie so froh“ gewesen, „dass dort kein Mann auf mich wartete, denn der hätte mit dieser Version von mir garantiert keine romantische Nacht verbringen wollen“.