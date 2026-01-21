Film Kenan Thompson und Kel Mitchell arbeiten an Horror-Komödie im Stil von ‚Shaun of the Dead‘ und ‚Scooby-Doo‘

Kel Mitchell and Kenan Thompson at Good Burger 2 premiere in New York City - Getty - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2026, 19:30 Uhr

Kenan Thompson und Kel Mitchell feiern ihre nächste gemeinsame Reunion und wagen sich dabei erstmals deutlich ins Horror-Genre vor.

Das Comedy-Duo, das durch ‚All That‘, ‚Good Burger‘ und die Serie ‚Kenan Kel‘ Kultstatus erreichte, steht für den neuen Spielfilm ‚Kenan And Kel Meet Frankenstein‘ erneut gemeinsam vor der Kamera. Es handelt sich um ihren ersten Kinofilm zusammen seit ‚Good Burger 2‘ aus dem Jahr 2023.

Saturday-Night-Live-Star Kenan Thompson zeigte sich begeistert von dem Projekt und betonte, dass es sich um eine bewusste Weiterentwicklung ihrer Zusammenarbeit handelt. „Kel und ich haben es immer geliebt, neue Wege zu finden, zusammenzuarbeiten, und dieses Projekt fühlte sich wie die perfekte Mischung aus Nostalgie, Comedy und etwas völlig Unerwartetem an“, erklärte er. „Wir freuen uns darauf, eine frische Version einer klassischen Monster-Geschichte zu erzählen und dabei jede Menge Spaß zu haben.“

Auch Kel Mitchell sprach von einer natürlichen Rückkehr zur gemeinsamen Arbeit. „Zusammenzukommen fühlt sich immer richtig an“, sagte er. „Dieses Projekt erlaubt es uns, all das einzubringen, was die Leute an unserer Dynamik lieben, während wir gleichzeitig etwas komplett Neues ausprobieren. Es ist lustig, es ist gruselig, und es ist eine großartige Fahrt.“

Laut offizieller Inhaltsangabe folgt der Film zwei Lieferfahrern, deren routinemäßige Zustellung eine düstere Wendung nimmt, als sie bei einem unheimlichen, fehl am Platz wirkenden Schloss ankommen. Dort erwecken sie versehentlich Frankensteins Monster zum Leben, was eine eigentlich gewöhnliche Nacht in einen Überlebenskampf verwandelt.

Das Drehbuch stammt von Jonah Feingold und Thompson wird gemeinsam mit John Ryan Jr. über Artists For Artists produzieren. Ryan Jr. beschrieb den Ton des Films mit einem augenzwinkernden Vergleich: „Erst Abbott und Costello, dann Pryor und Wilder – jetzt Kenan und Kel. Stell dir vor ‚Shaun of the Dead‘ trifft ‚Scooby-Doo‘.“