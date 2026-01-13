Stars Kendall Jenner hat eine Liste mit ’schönen, normalen‘ Babynamen

Kendall Jenner Met gala May 22 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 09:00 Uhr

Kendall Jenner hat eine geheime Liste mit „schönen, normalen“ Babynamen für den Zeitpunkt, an dem sie irgendwann Mutter wird.

Die 30-jährige Model-Ikone hat verraten, dass sie hofft, in Zukunft Kinder zu bekommen, und dafür bereits mehrere Namen ausgesucht hat. Allerdings betonte sie, dass diese im Gegensatz zu ihren Geschwistern nicht mit einem „K“ beginnen werden. Bei einem Auftritt im Podcast ‚In Your Dreams With Owen Thiele‘ wurde Kendall gefragt, ob die von ihr ausgewählten Namen „verrückt“ oder typische „Nepo-Baby-Namen“ seien. Darauf antwortete sie: „Ich bin darüber so hinweg. Ich finde das irgendwie lächerlich. Diese ganze Namenssache. Ich habe definitiv meine Liste. Sie ist nicht verrückt. Ich liebe meine Babynamenliste wirklich. Ich mag einfach einen guten, normalen Namen. So einen schönen, normalen Namen.“ Auf die Frage, ob die Namen – wie bei ihren Schwestern Kim, Khloé, Kourtney und Kylie – mit dem Buchstaben „K“ anfangen, antwortete sie klar: „Nein, Babe. Absolut nicht.“ Kendall betonte außerdem, dass auch ungewöhnlichere Namen gut sein können, und fügte hinzu: „Joaquin Phoenix ist ein unglaublicher Name. Er ist einzigartig, aber nicht so etwas wie ‚Türklingel‘. Es gibt so viele tolle Namen. Brad Pitt ist ein großartiger Name.“

Kendall hatte schon früher zugegeben, dass sie sich wünscht, eines Tages Mutter zu werden. Ursprünglich hatte sie gehofft, bereits Ende 20 eine Familie zu gründen, doch sie habe ihre „Freiheit“ zu sehr genossen, um sich früh festzulegen. Gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin sagte sie: „Als ich jünger war, habe ich immer gesagt, dass ich mit 27 gerne Kinder hätte. Jetzt bin ich darüber hinaus und fühle mich trotzdem noch so jung. Ich genieße meine kinderlose Freiheit.“

Kendall verriet außerdem, dass sie sich eine größere Familie wünscht. In einer früheren Folge der Reality-Show ‚The Kardashians‘ wurde sie gefragt, ob sie jemals Mutter werden wolle, und sie erklärte, dass sie mindestens zwei Kinder haben möchte, damit ihre Kinder Geschwister haben. Sie sagte: „Natürlich. Maximal drei. Mit zwei bin ich aber auch völlig zufrieden. Ich möchte einfach, dass mein Kind auf jeden Fall ein Geschwisterchen hat, das weiß ich. Ich denke einfach an mein Leben und die Freiheit, die ich gerade habe, und daran, wie leicht es ist, spontan loszuziehen.“