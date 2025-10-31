Stars Kendall Jenner: Ihr Vater Caitlyn Jenner ‚frustriert‘ sie

Kendall Jenner - Vogue World Place Vendome on June 23, 2024, Paris, France - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 09:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin räumt ein, dass sie mit ihrem Vater nicht immer einer Meinung ist.

Kendall Jenner ist „frustriert“ von ihrem Vater Caitlyn Jenner.

Die 29-jährige Reality-TV-Darstellerin sprach in einer Folge von ‚The Kardashians‘ offen über ihre Beziehung zu ihrem 76-jährigen Vater und sagte, sie müsse ihre Bindung zu Caitlyn manchmal „in verschiedene Bereiche aufteilen“, um trotz ihrer Unterschiede damit umgehen zu können.

Die Folge, die am Donnerstag (30. Oktober) ausgestrahlt wurde, zeigte die beiden bei einem Familientreffen, bei dem es um die jüngsten Waldbrände in Kalifornien ging. Caitlyn erzählte ihrer Familie, dass sie vorhabe, in ihrem Haus in Malibu zu bleiben, anstatt zu evakuieren. Sie sagte, sie würde notfalls draußen mit einem Wasserschlauch bleiben, um ihr Eigentum zu schützen.

In einem Interview-Einspieler reflektierte Kendall über die Komplexität ihrer Beziehung zu ihrem Vater und sagte: „Ich muss meine Beziehung zu meinem Dad in gewisser Weise aufteilen, weil ich sie liebe. Sie ist mein Vater. Wir haben eine gute Beziehung. Aber manchmal bin ich frustriert über bestimmte Dinge, weil wir einfach völlig unterschiedliche Ansichten haben.“

Trotz ihrer Frustration erklärte Kendall, sie bemühe sich stets, Caitlyn in das Familienleben einzubeziehen. „Abgesehen davon möchte ich sie immer dabeihaben“, betonte das Model. „Ich weiß, dass sie außerhalb der Familie nicht viel hat, und ich glaube, sie fühlt sich manchmal einsam. Man möchte nicht, dass jemand traurig ist – vor allem nicht der eigene Vater, den man liebt und dem man am Herzen liegt.“

Caitlyn, die 2021 für das Amt der Gouverneurin von Kalifornien kandidierte, hat sich seit ihrer Geschlechtsumwandlung als konservative Stimme einen Namen gemacht. Während Kendall Politik in der Folge nicht direkt ansprach, hatte Caitlyns Ex-Frau Kris Jenner das Thema in der Vergangenheit bereits aufgegriffen. In einer Folge von ‚I Am Cait‘ aus dem Jahr 2016 sagte Kris zu Caitlyn: „Du bist keine Politikerin, aber manchmal glaubst du, du wärst eine. Wenn du mit jemandem über deine Ansichten sprichst, wird nicht jeder immer deiner Meinung sein. Und manchmal kannst du deswegen ein bisschen gereizt reagieren.“