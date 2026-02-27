Stars Kendall Jenner ist ‚zu beschäftigt‘ für Kinder

Kendall Jenner Met gala May 22 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 11:00 Uhr

Das Supermodel fühlt sich noch nicht bereit dazu, Mutter zu werden.

Kendall Jenner ist „noch zu beschäftigt“, um Mutter zu werden.

Die 30-Jährige möchte eines Tages eine Familie gründen, doch im Moment fühlt sie sich dafür schlicht zu eingespannt. Kendall – die früher mit Musikstar Bad Bunny liiert war – verriet gegenüber dem Magazin ‚Vogue France‘: „Ich möchte Kinder haben, aber noch nicht sofort. Ich will sicherstellen, dass ich ihnen viel Zeit widmen kann, und im Moment bin ich einfach noch zu beschäftigt.“

Ihre Geschwister – Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian und Kylie Jenner – haben bereits Kinder. Doch das Model möchte sich vorerst weiterhin auf sich selbst konzentrieren. Über ihre Ziele für 2026 sagte Kendall: „Das Wichtigste wird sein, mir selbst treu zu bleiben und weiterhin eine gute Zeit zu haben. Das klingt vielleicht wie ein Klischee, aber es ist mir sehr wichtig.“

Die brünette Schönheit räumte ein, dass sie in ihren Zwanzigern „zu gestresst“ gewesen sei, sich inzwischen jedoch so selbstbewusst und gefestigt fühle wie nie zuvor. „Ich denke, die meisten Frauen, die meisten Menschen, verstehen das: In deinen Zwanzigern weißt du nicht immer genau, wer du bist oder was du willst – dadurch kann vieles schnell schwierig oder stressig werden“, erklärte sie. „Bei mir war es genauso: Mit 20 war ich zu gestresst und ständig unterwegs.“ Mit 30 habe sie nun mehr Zeit für sich selbst.

Kürzlich bestritt Kendall, jemals eine Schönheitsoperation gehabt zu haben. Die Laufsteg-Beauty wies Spekulationen zurück, sie habe sich einer „kompletten Gesichtsrekonstruktion“ unterzogen. Im Podcast ‚In Your Dreams‘ betonte sie: „Im Internet gibt es eine ganze Welt von Menschen, die glauben, ich hätte mein ganzes Gesicht rekonstruieren lassen. Ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen: Ich hatte nie irgendeine plastische Operation im Gesicht. Nichts. Ich habe nie etwas machen lassen.“