Stars Kerry Katona: Trennung von ihrem Verlobten

Ryan Mahoney and Kerry Katona Instagram Spain June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2024, 14:00 Uhr

Die Ex-Atomic Kitten-Sängerin enthüllt, dass ihr Partner bereits ausgezogen ist.

Kerry Katona hat sich von ihrem Verlobten Ryan Mahoney wegen eines „Vertrauensbruchs“ getrennt.

Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin bestand vor kurzem darauf, dass sie immer noch in einer Beziehung mit dem Personal Trainer sei, obwohl sie sich in einem Kommentar auf Instagram als „Single“ bezeichnete. Doch nun enthüllt sie, dass die Beziehung zerbrochen ist.

In ihrer Kolumne für das ‚OK!‘-Magazin schreibt die Britin: „Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass Ryan und ich eine schwere Zeit hatten und jetzt ist er aus dem Haus ausgezogen. Wir sind nicht mehr zusammen und es war eine wirklich harte Woche – ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass das passieren würde. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, es hat einen Vertrauensbruch zwischen uns gegeben.“

Die 44-Jährige sei sich nicht sicher, ob die Beziehung noch zu retten ist. „Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen oder nicht, aber ich liebe ihn immer noch so sehr. Ich habe das Gefühl, dass sich in letzter Zeit alles aufgestaut hat und es ist so viel, mit dem ich umgehen muss, ich habe wirklich zu kämpfen“, gesteht sie. „Aber ich weiß, dass ich es durchstehen kann, egal was passiert. Ich habe schon viele Trennungen durchgemacht und bin auf der anderen Seite wieder herausgekommen, also müssen wir einfach sehen, was passiert.“

Kerry fügt hinzu, dass sie zuletzt eine schwere Zeit durchgemacht hat. Unter anderem musste sie um das Leben ihrer Mutter bangen. „Ich mache eine Therapie, um zu versuchen, einige dieser Probleme zu verarbeiten. Ich möchte wirklich an mir arbeiten und etwas unternehmen. Ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit eine sehr emotionale Zeit war und das hat auch meiner Beziehung zu Ryan nicht geholfen. Ich habe in den letzten Wochen weder richtig geschlafen noch gegessen und das hat mich einfach überfordert“, räumt sie ein.