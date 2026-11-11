Stars Kevin Bacon: Sein Sohn hat diesen Kultfilm seines Vaters tatsächlich noch nie gesehen

Sosie Bacon, Kyra Sedgwick, Kevin Bacon and Travis Bacon - 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 10:00 Uhr

Kevin Bacons Sohn hat diesen Kultfilm seines Vaters tatsächlich noch nie gesehen.

Kevin Bacon gehört zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods.

Mit dem Tanzfilm ‚Footloose‘ gelang ihm 1984 der große Durchbruch. Doch ausgerechnet sein eigener Sohn hat den Kultstreifen bis heute nicht gesehen. Travis Bacon (37) räumte in einem Podcast ein, dass ihm einer der berühmtesten Filme seines Vaters bislang entgangen ist. Im Gespräch mit den Moderatoren Jake Robards und Emily Wachtel im Podcast ‚Nepo, Baby!‘ berichtete der Musiker gemeinsam mit seiner Schwester Sosie Bacon (34) von seinen Erfahrungen mit den Filmen seines Vaters. Einen anderen Streifen habe er dagegen mit großer Begeisterung verfolgt: den Thriller ‚Death Sentence‘ aus dem Jahr 2007. „Ich weiß noch, dass ich mich damals riesig darauf gefreut habe. Ich dachte nur: Wow, das ist ziemlich cool. Das ist ein Film, den ich mir ohnehin angesehen hätte und plötzlich ist mein eigener Vater darin mit einer Schrotflinte unterwegs und legt richtig los“, erzählte Travis.

Bei ‚Footloose‘ sieht die Sache allerdings anders aus. Obwohl der Film zu den bekanntesten Arbeiten des heute 68-jährigen Kevin Bacon zählt, kann Travis mit der Handlung offenbar nur wenig anfangen. Auf die Frage nach dem Inhalt vermutete er scherzhaft: „Irgendetwas mit Tanzen in einer Kleinstadt?“ Tatsächlich erzählt ‚Footloose‘ die Geschichte des Jugendlichen Ren McCormack, gespielt von Kevin Bacon. Er zieht aus Chicago in eine konservative Kleinstadt, in der Musik und Tanzen verboten sind. Verantwortlich dafür ist ein örtlicher Geistlicher, der nach einem tödlichen Autounfall ein strenges Verbot durchgesetzt hat. Ren will sich damit nicht abfinden und mobilisiert seine Mitschüler, um den traditionellen Abschlussball doch noch möglich zu machen. Gemeinsam stellen sie sich gegen die örtlichen Autoritäten.

Ganz ohne Interesse an den künstlerischen Aktivitäten seines Vaters ist Travis allerdings nicht aufgewachsen. Besonders dessen musikalische Projekte hätten ihn schon früh fasziniert. „Ich habe mich definitiv immer für die Musik interessiert, die mein Vater gemacht hat“, erklärte er. Dass er als Sohn des Schauspielers Kevin Bacon und der ebenfalls bekannten Darstellerin Kyra Sedgwick (61) häufig als sogenanntes „Nepo Baby“ bezeichnet wird, nimmt Travis mittlerweile gelassen. Der Ausdruck beschreibt Kinder prominenter Eltern, denen aufgrund ihrer familiären Verbindungen Vorteile in der Unterhaltungsbranche zugeschrieben werden. „Mittlerweile nehme ich den Begriff einfach an und finde ihn eigentlich ganz lustig“, sagte er. Dabei spiele es letztlich kaum eine Rolle, ob jemand tatsächlich ein Nepo Baby sei oder nicht. Menschen würden sich ohnehin ihre eigene Geschichte über andere zurechtlegen. Zugleich werde häufig nur der Erfolg sichtbar, während die Rückschläge auf dem Weg dorthin verborgen blieben. „Man sieht die Höhepunkte und das Ergebnis. Aber all die Absagen, den Druck und alles, was vor dem Erfolg passiert ist, bekommt niemand mit“, gab Travis zu bedenken.