Film Kevin Costner und Jake Gyllenhaal für ‚Honeymoon With Harry‘ gecastest

Kevin Costner - History Channel Talk - LA - September 21st 2024 - Kayla Oaddams - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 18:00 Uhr

Kevin Costner und Jake Gyllenhaal haben für ‚Honeymoon With Harry‘ unterschrieben.

Die ‚Dances With Wolves‘-Legende (70) und der 44-jährige Schauspieler sind offiziell an Bord der kommenden Tragikomödie, die seit 2004 in der Filmindustrie kursiert. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird die lang erwartete Produktion Costner und Gyllenhaal in den Hauptrollen zeigen, unter der Regie von Glenn Ficarra und John Requa. Das Duo wird mit einem Drehbuch von Dan Fogelman arbeiten, mit dem sie bereits bei ‚Crazy, Stupid, Love‘ und der Hulu-Serie ‚Paradise‘ zusammengearbeitet haben.

Der Film – der von Amazon MGM veröffentlicht wird – basiert auf Bart Bakers gleichnamigem Roman von 2012, der noch unveröffentlicht war, als die Gespräche um das Projekt vor 21 Jahren begannen. In der Geschichte nimmt ein Mann (Gyllenhaal) nach dem Tod seiner Verlobten zwei Tage vor der Hochzeit deren Vater (Costner) mit auf Hochzeitsreise.

2004 begann Mike Garz von Gulfstream Pictures mit New Line Cinema an dem Film zu arbeiten, mit einigen großen Namen im Gespräch. ‚Crash‘-Regisseur Paul Haggis schrieb einen Entwurf des Drehbuchs, das er selbst inszenieren wollte – mit Vince Vaughn und Jack Nicholson in den Hauptrollen. Später war Jonathan Demme interessiert, nachdem Jenny Lumet – Co-Schöpferin von ‚Star Trek: Strange New Worlds‘ und Autorin von ‚Rachel Getting Married‘ – ihre eigene Version des Drehbuchs verfasst hatte. Fogelman ist tatsächlich seit 2015 dabei, damals noch unter New Line, das Bradley Cooper und Robert De Niro für die Hauptrollen vorsah. Zwei Jahre später war Nick Cassavetes – bekannt für ‚The Notebook‘ und ‚My Sister’s Keeper‘ – mit der Regie betraut.

Die Rechte verfielen schließlich ohne Drehstart, doch Produzent Karz blieb dem Projekt treu und behielt Fogelmans Skript, während er nach einem neuen Studio suchte. Zuletzt arbeitete Karz mit seiner Firma Gulfstream Pictures zusammen mit Amazon MGM an ‚One Fast Move‘ und der romantischen Komödie ‚Upgraded‘.

Gyllenhaal konnte bei Amazon mit seiner Hauptrolle in ‚Road House‘ überzeugen, der zu den größten Hits von Amazon Prime Video wurde. Eine Fortsetzung soll noch dieses Jahr in Produktion gehen. Costner wiederum arbeitet derzeit an seinem Herzensprojekt ‚Horizon: An American Saga‘, von dem zwei der geplanten vier Teile fertiggestellt sind, bislang jedoch erst einer veröffentlicht wurde.