Film Patrick Stewart rettete Filmproduktion vor dem Aus

Sir Patrick Stewart - Famous - London - Picard premiere - January 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 11:00 Uhr

Patrick Stewart rettete eine Filmproduktion vor dem sicheren Aus.

Sir Patrick Stewart hat offenbar eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dass der Thriller ‚Green Room‘ überhaupt fertiggestellt werden konnte.

Regisseur Jeremy Saulnier verriet nun, dass das Filmprojekt kurz vor dem Abbruch stand, bevor der inzwischen verstorbene Schauspieler überraschend zusagte. Mit seinem Engagement habe Stewart die Produktion gerettet und möglicherweise sogar Saulniers weitere Karriere als Filmemacher ermöglicht. Bei einer Vorführung zum zehnten Jubiläum von ‚Green Room‘ im Alamo Drafthouse in Los Angeles erinnerte sich der Regisseur an die schwierige Entstehungsgeschichte. Die Veranstaltung fand kurz nach Stewarts Tod am 28. Oktober statt. Eigentlich hatte Saulnier dort seinen neuen Film ‚Slayground‘ vorstellen wollen. Stattdessen widmete er den Abend seinem verstorbenen Kollegen. „Ich bin unglaublich traurig, dass wir Patrick Stewart verloren haben. Er hätte diesen Film überhaupt nicht machen müssen. Er hatte schließlich alle Möglichkeiten, sich für etwas anderes zu entscheiden“, erklärte Saulnier.

Die Produktion befand sich damals bereits in einer kritischen Phase. Die Kulissen waren gebaut, die Dreharbeiten sollten voranschreiten, doch für die wichtige Rolle des Gang-Anführers Darcy fehlte weiterhin ein Darsteller. Ohne eine Besetzung drohte das gesamte Projekt zu scheitern. Dann meldete sich ausgerechnet Patrick Stewart, der durch seine Auftritte in ‚Star Trek‘ weltberühmt geworden war. Sein Interesse kam für das Filmteam völlig überraschend. Innerhalb ungefähr einer Woche entwickelte sich daraus ein konkretes Gespräch. Saulnier habe zu diesem Zeitpunkt bereits damit gerechnet, die Kulissen wieder abbauen und die Produktion einstellen zu müssen. Doch Stewart sagte zu. „Dieser Mann kam völlig unerwartet aus einer ganz anderen Liga zu unserem bescheidenen Filmprojekt, stürzte sich regelrecht hinein und rettete uns. Er sagte Ja – und plötzlich war der Film endgültig freigegeben“, erinnerte sich der Regisseur. Für Saulnier war diese Entscheidung weit mehr als eine gewöhnliche Besetzungszusage. „Patrick Stewart ist der Grund, warum ich heute noch Filme machen kann. Er hat uns den Tag gerettet. Es war fast zu schön, um wahr zu sein“, sagte er.

Auch menschlich hinterließ der Schauspieler einen bleibenden Eindruck. Saulnier beschrieb ihn als ausgesprochen herzlichen Menschen und echten Gentleman, der am Set eine freundliche und respektvolle Führung übernommen habe. Eine besondere Erinnerung verbindet den Regisseur zudem mit einer Szene, in der Stewart spontan einen zusätzlichen Kraftausdruck einbauen wollte. Saulnier stimmte ohne Zögern zu. Für ihn sei damit deutlich geworden, wie sehr der Schauspieler die Ausrichtung und den besonderen Stil des Films verstanden habe.

Patrick Stewart starb am 28. Oktober im Alter von 86 Jahren. Nach Angaben seiner Familie war er zuvor an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz erkrankt. In einer Mitteilung auf seinen Social-Media-Kanälen hieß es, er sei im Beisein seiner geliebten Ehefrau Sunny und umgeben von Familie und Freunden friedlich eingeschlafen. Musik, Gebete, Tränen und gemeinsames Lachen hätten ihn in seinen letzten Stunden begleitet.