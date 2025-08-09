Film Kevin Hart und John Cena für ‚The Leading Man‘ gecastet

Kevin Hart - IMDboat At SDCC 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2025, 10:00 Uhr

Kevin Hart und John Cena werden in 'The Leading Man' mitspielen und den Streifen auch produzieren.

Kevin Hart und John Cena werden in ‚The Leading Man‘ zu sehen sein.

Der ‚Jumanji‘-Darsteller und der ‚Blockers‘-Star werden außerdem als Produzenten an der Netflix-Actionkomödie fungieren, die auf einer Comicbuchreihe von Jeremy Haun und B. Clay Moore basiert.

Die Inhaltsangabe des Films erklärt die Handlung so: „Als ein selbstverliebter Filmstar (John Cena) entdeckt, dass sein Co-Star/Mann im Stuhl (Kevin Hart) ein echter Agent ist, muss er seinen Stolz herunterschlucken und akzeptieren, dass Actionstars keine echten Actionhelden sind … während er versucht, die Welt zu retten.“ Das Drehbuch stammt von Jon und Erich Hoeber, und das Projekt befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase.

Kevins Produktionsfirma Hartbeat hat einen Mehrfilmvertrag mit Netflix, und er wird zusammen mit seinen Kollegen Luke Kelly-Clyne und Bryan Smiley produzieren, ebenso wie Joe Roth und Jeff Kirschenbaum für RK Films, Eric Gitter und Peter Schwerin für Ignition Productions, John Cena und Dan Baime.

Kevin arbeitet derzeit an der Netflix-Komödie ’72 Hours‘, bei der Tim Story Regie führt und in der auch Mason Gooding und Marcello Hernandez mitspielen. John hat kürzlich ebenfalls eine Komödie für den Streamingdienst gedreht – ‚Little Brother‘ mit Eric Andre. Zuletzt war er in ‚Heads of State‘ zu sehen, der seit seiner Veröffentlichung auf Prime Video im vergangenen Monat weltweit über 75 Millionen Zuschauer angezogen hat. Außerdem stehen für ihn ‚Matchbox‘ und die zweite Staffel von ‚Peacemaker‘ an.