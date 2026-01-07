Stars Kevin Hart verkauft die Rechte an seinem Namen

Kevin Hart - IMDboat At SDCC 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 11:00 Uhr

Kevin Hart hat die Rechte an seinem Namen abgetreten.

Der ‚Jumanji‘-Schauspieler hat einen Vertrag mit der Authentic Brands Group abgeschlossen, die bereits Markenverträge mit Shaquille O’Neal, David Beckham und dem Nachlass von Muhammad Ali abgeschlossen hat. Damit wird Hart Anteilseigner des Unternehmens, und er und Authentic Brands Group (ABG) werden gemeinsam die Marke „Kevin Hart“ verwalten und sie in verschiedenen kommerziellen Bereichen einsetzen, darunter Konsumgüter, Live-Erlebnisse und digitale Plattformen.

Hart, der mit seiner Ex-Frau Torrei Hart die Kinder Hendrix (18) und Heaven (20) und mit seiner Frau Eniko Hart die Kinder Kaori (5) und Kenzo (8) hat, sagte in einer Erklärung: „Bei dieser Partnerschaft geht es um Beschleunigung, Wachstum und Diversifizierung. Ich habe Jahre damit verbracht, Unternehmen aufzubauen und Möglichkeiten zu schaffen, und der Beitritt zu Authentic gibt mir die Plattform und die globale Infrastruktur, um meine Marke auf die nächste Stufe zu heben. Als Anteilseigner kann ich mich an einigen der bekanntesten Marken aller Zeiten beteiligen und gleichzeitig mein eigenes Markenvermächtnis aufbauen. Ich möchte, dass der Name Hart über Generationen hinweg weiterlebt und etwas ist, auf das meine Enkelkinder und deren Enkelkinder stolz sein können.“

ABG freut sich, einen solchen „visionären Leader“ an Bord zu haben, und weiß, dass der 46-jährige Star eine Bereicherung für das Unternehmen sein wird. Jamie Salter, Gründer, Vorsitzender und CEO von Authentic, sagte: „Kevin ist einer der dynamischsten Entertainer und Unternehmer unserer Zeit. Seine kreative Vision, sein Geschäftssinn und sein kultureller Einfluss sind unübertroffen. Kevin sieht das Gleiche wie wir: die Macht der Markenhoheit und die Chance, ein globales, langfristiges Geschäft aufzubauen. Seine Investition in Authentic spiegelt auch unser gegenseitiges Vertrauen und unsere gemeinsame Vision für dieses Wachstum wider.“