Stars Kevin Smith: Liebe braucht keine Regeln

Kevin Smith - March 2023 - Air premiere - LA - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2024, 10:47 Uhr

Der Regisseur plaudert aus, was seine Ehe so besonders macht.

Kevin Smiths Ehe hat so lange gehalten, weil er und seine Frau „keine Regeln“ haben.

Der Drehbuchautor und Regisseur gab Jennifer Schwalbach Smith im April 1999 das Jawort. Der 54-Jährige glaubt nicht, dass es einen bestimmten Grund gibt, warum das Paar schon so lange zusammen ist, außer dass es die Gesellschaft des anderen genießt.

Gegenüber dem ‚People‘-Magazin verrät Kevin: „Mein erster Instinkt ist, dass es keine Regeln gibt, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es 25 Jahre lang so gut funktioniert hat. Ich kann nicht für sie sprechen, aber ich sehe sie einfach gerne. Ich bin einfach gerne in ihrer Nähe. Sie ist mein Mensch.“

Der Star lobt seine 53-jährige Frau für ihre Unterstützung in all den Jahren. „Ich bin viel unterwegs und trete woanders auf und so weiter. In den 25 Jahren ist sie viel mit mir gereist In letzter Zeit bleibt sie zu Hause, um auf die Hunde aufzupassen und solche Sachen. Sie ist seit 25 Jahren dabei und sie war immer gnädig damit, sich zurückzunehmen“, erzählt er.

Das sei nicht selbstverständlich. „Wenn man mit einem Künstler verheiratet ist – einem Künstler, der mit dem Kopf im Ar*** lebt und denkt: ‚Oh mein Gott, die ganze Welt muss wissen, was ich denke und fühle‘ – dann kann ich mir vorstellen, dass es nervig sein muss, damit zu leben“, räumt Kevin ein. „Aber sie hat ein Vierteljahrhundert lang damit gelebt.“