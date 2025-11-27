Stars Kevin Spacey muss sich 2026 Zivilverfahren wegen sexueller Übergriffe stellen

Kevin Spacey - Southwark Crown Court London - 28 June 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2025, 19:00 Uhr

Kevin Spacey wird sich im kommenden Jahr wegen Zivilklagen zu mutmaßlichen sexuellen Übergriffen vor Gericht verantworten müssen.

Der ‚House of Cards‘-Star war 2023 in London von sieben Anklagepunkten wegen sexueller Übergriffe und weiteren Anklagen in Zusammenhang mit nicht-einvernehmlicher sexueller Handlung freigesprochen worden. Nun wird er von drei Männern verklagt, die behaupten, Spacey habe sie zwischen 2000 und 2013 angegriffen. Bei einer Anhörung am Mittwoch (26. Oktober) setzte ein Richter den vorläufigen Prozesstermin auf den 12. Oktober 2026 fest.

Die Fälle könnten in drei aufeinanderfolgenden Prozessen vor dem High Court in London verhandelt werden. Die Anwältin der Kläger, Elizabeth-Anne Gumbel, beantragte jedoch, die drei Fälle gemeinsam zu verhandeln, um zu vermeiden, dass die Männer und Spacey mehrfach aussagen müssen.

Der 66-jährige Schauspieler hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Zwei der Zivilklagen hat er formell bestritten, für die dritte liegt noch keine Verteidigung vor. Zwei der Kläger, deren Vorwürfe bereits Teil des Strafverfahrens waren, haben ebenfalls Zivilklagen eingereicht. Ein Mann, nur als LNP bekannt, behauptet, Spacey habe ihn zwischen 2000 und 2005 etwa ein Dutzend Mal „absichtlich angegriffen“. Ein weiterer Mann, GHI genannt, wirft Spacey vor, 2008 übergriffig geworden zu sein, nachdem er den Oscarpreisträger bei einem Workshop am Old Vic Theatre kennengelernt habe. Er behauptet, psychische Schäden und finanzielle Verluste erlitten zu haben.

Der dritte Kläger, Ruari Cannon, hat auf Anonymität verzichtet. Er wirft Spacey vor, ihn 2013 bei einer Premierenfeier des Stücks ‚Sweet Bird of Youth‘ am Old Vic unsittlich berührt zu haben. Cannon trat bereits 2024 im Dokumentarfilm ‚Spacey Unmasked‘ auf. Spacey nannte die Vorwürfe „lächerlich“ und betonte, sie seien „nie passiert“. Nach Veröffentlichung der Dokumentation schrieb er auf X, dass die Vorwürfe immer dann zusammengebrochen seien, wenn er Zeit und eine faire Plattform zur Verteidigung gehabt habe: „Jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit hatte, mich zu verteidigen, hielten die Vorwürfe der Prüfung nicht stand und ich wurde entlastet.“ Er gab zuvor zu, „zu anhänglich“ gewesen zu sein, beharrte jedoch darauf, niemals jemanden „begrapscht“ zu haben.