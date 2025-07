Stars Khloé Kardashian: Deshalb wurde sie zur Hauptbetreuerin für Tristan Thompsons Bruder Amari

Bang Showbiz | 31.07.2025, 18:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin spricht über ihr besonderes Verhältnis zum kleinen Bruder ihres Ex-Partners.

Khloé Kardashian verrät, warum sie sich entschieden hat, die Hauptverantwortung für die Betreuung von Tristan Thompsons Bruder Amari zu übernehmen.

Die 41-Jährige hat mit ihrem Ex-Partner die gemeinsamen Kinder True und Tatum. Obwohl die beiden kein Paar mehr sind, hatte Khloé ein enges Verhältnis zu Tristans verstorbener Mutter Andrea. Nach deren plötzlichem Tod im Jahr 2023 entschied sie sich dazu, sich um Amari zu kümmern.

In ihrem Podcast ‚Khloé in Wonder Land‘ erklärte sie: „Für alle, die es nicht wissen: Tristan hat einen jüngeren Bruder, der 18 Jahre alt ist und schwer behindert. Amari hat LGS (Lennox-Gastaut-Syndrom), eine Form von Epilepsie, und er ist behindert. Er kann weder laufen noch sprechen. Er konnte noch nie sprechen.“

Die Reality-TV-Darstellerin fügte hinzu, dass die Leute sie immer fragen würden, warum sie sich weiter um Amari kümmere. „Aber als ich Tristan und seine Familie kennengelernt habe – oh mein Gott, das ist fast neun oder zehn Jahre her, was verrückt ist – da wurden seine Mutter Andrea und ich richtig gute Freundinnen“, berichtete sie.

Khloé habe Andrea damals bei medizinischen Angelegenheiten rund um Amari geholfen. „Sie hatte Fragen, sie brauchte Kontakte zu bestimmten Ärzten, und ich habe sie unterstützt. Ich war also schon damals stark in alle medizinischen Angelegenheiten eingebunden, als Andrea noch lebte“, erzählte sie.

Nachdem Andrea unerwartet an einem Herzinfarkt verstarb, übernahm Khloé die Verantwortung für Amari. „Ob ich nun mit Tristan zusammen bin oder nicht – ich habe diese Familie seit so vielen Jahren in meinem Leben, ich habe eine tiefe Verbindung zu ihr. Meine Beziehung zu Andrea hat nichts mit Tristan zu tun, und mein Versprechen ihr gegenüber auch nicht“, betonte die Unternehmerin. Amari verdiene jemanden, „der für ihn da ist, sich um ihn kümmert und ihm ein gutes Leben ermöglicht.“