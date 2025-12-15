Stars Khloé Kardashian prangert ‚ekelhafte Kommentare‘ über Tristan Thompsons Bruder Amari an

Khloe Kardashian and Amari at dance school Instagram Stories 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 09:00 Uhr

Khloé Kardashian prangert 'ekelhafte Kommentare' über Tristan Thompsons Bruder Amari an.

Khloé Kardashian hat die „ekelhaften Kommentare“ über den Bruder ihres Ex-Partners Tristan Thompson, Amari, scharf kritisiert.

Die 41-jährige Mitgründerin von ‚Good American‘ hat mit ihrem früheren Partner Tristan (34) die Kinder True und Tatum. Obwohl die beiden kein Paar mehr sind, stand Khloé Tristans verstorbener Mutter Andrea sehr nahe und entschied sich nach Andreas plötzlichem Tod im Jahr 2023, die Betreuung von Amari zu übernehmen. Kürzlich teilte der Reality-Star einige Eindrücke aus Amaris Tanzunterricht im Carousel Dance Studio, darunter eine Choreografie zu einem Song aus ‚High School Musical‘. Khloé war entsetzt darüber, dass sich Menschen über Amari lustig machten, der an einer schweren Form von Epilepsie leidet, als sie zuletzt ein Video von ihm beim Tanzen gepostet hatte. In einem Video in ihrer Instagram-Story am 13. Dezember sagte sie: „Als ich Amari das letzte Mal in seinem Tanzkurs gepostet habe, habe ich einige lächerliche Kommentare gehört wie: ‚Wie soll das Tanzen sein? Weiß er überhaupt, was los ist?‘ All diese ekelhaften Kommentare, die ich nicht brauche – niemand braucht sie.“ Der ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Star fuhr fort: „Wenn ihr also noch nie jemanden mit besonderen Bedürfnissen in eurem Leben hattet und nicht wisst, was diese Menschen interessiert oder was sie glücklich macht, dann kommentiert nicht. Und wenn euch diese Art von Inhalten nicht gefällt, müsst ihr sie nicht anschauen. Bei uns ist alles gut.“ Über die Tanzschule in Los Angeles fügte sie hinzu: „Ich bin so dankbar für Orte wie diesen und für Menschen wie diese!“

Khloé sprach kürzlich auch darüber, warum sie sich dazu entschieden hat, die Hauptbetreuung für Amari zu übernehmen. In ihrem Podcast ‚Khloé in Wonder Land‘ sagte sie: „Für alle, die es nicht wissen: Tristan hat einen jüngeren Bruder, der 18 Jahre alt ist und schwer behindert. Amari hat LGS [Lennox-Gastaut-Syndrom], eine Form der Epilepsie, und er ist behindert. Er kann weder laufen noch sprechen. Er konnte noch nie sprechen.“ Sie werde regelmäßig gefragt, warum sie sich um den Teenager kümmere, obwohl Tristan nicht mehr ihr offizieller Partner ist. Dazu erklärte Khloé, dass sie sich während ihrer Beziehung zu dem Profisportler gut mit dessen Mutter Andrea angefreundet habe. „Ich habe ihr medizinisch bei Amari geholfen. Sie hatte Fragen, sie brauchte Kontakte zu bestimmten Ärzten, und dabei habe ich geholfen. Ich war also sehr stark in all seine medizinischen Termine eingebunden, als Andrea noch da war“, so Khloé weiter. „Ich weiß auch, wie viel Amari Andrea bedeutet hat, und sie ist an einem plötzlichen Herzinfarkt gestorben. Ob ich nun mit Tristan zusammen bin oder nicht – ich habe immer noch diese Familie, mit der ich so viele Jahre verbracht habe und zu der ich eine enge Verbindung habe.“ Ihre Beziehung zu Andrea habe nichts mit Tristan zu tun, und ihre Verpflichtung Andrea gegenüber habe nichts mit Tristan zu tun.“ Khloé sagte weiter: „Und Amari verdient jemanden, der für ihn da ist, sich um ihn kümmert, ihm ein gutes Leben ermöglicht. Amari verdient meine Liebe und Fürsorge, unabhängig davon, wo Tristan und ich stehen.“