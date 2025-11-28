Stars Khloé Kardashian will mit Kylie Jenner Leben tauschen

Khloé Kardashian poses with the award - 2025 Duftstars In Duesseldorf - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 11:00 Uhr

Die 'The Kardashians'-Darstellerin würde lieber das Leben ihrer jüngeren Halbschwester leben.

Khloé Kardashian möchte mit Kylie Jenner Leben tauschen, weil diese „in einem Märchen lebt“.

Die Reality-TV-Darstellerin machte dieses Geständnis in der neuesten Folge von ‚The Kardashians‘, während sie mit ihrer Mutter Kris Jenner ein Promo-Video drehte – inspiriert von ‚Freakier Friday‘, der Fortsetzung des Kultfilms ‚Freaky Friday‘.

Khloé gab darin zu, dass sie gern einmal das Leben ihrer jüngeren Halbschwester ausprobieren würde. „Ich glaube, ich würde mit Kylie ‚Freaky Friday‘ spielen. Und ich würde das tun, weil – hallo? – es ist Kylie Jenner“, erklärte sie. „Wir [Kylie] haben coole Freunde, wir haben lustige Tiere, wir leben in einem Märchen. Wir daten keine Basketballspieler. Wir sitzen bei den Spielen am Spielfeldrand, Baby!“

Die 41-Jährige – die bereits mit zwei Basketballspielern zusammen war – spielte damit offenbar auf Kylies Beziehung mit Hollywood-Star Timothée Chalamet an, mit dem diese seit 2022 zusammen ist. Kylie wurde bereits mehrfach zusammen mit Timothée an der Seitenlinie bei Spielen der New York Knicks gesehen. Allerdings gibt es das Gerücht, dass sich die beiden kürzlich getrennt haben. Das Promi-Paar wurde zuletzt am 8. Oktober gemeinsam fotografiert, als es in New York ein Baseballspiel – New York Yankees gegen Toronto Blue Jays – verfolgte.

Khloé gab außerdem zu, dass sie gerne einmal in Kylies Körper leben würde. „Sie ist ein bisschen Schneewittchen, aber auch ein bisschen ‚Pretty Woman‘. Und ich würde zu gern wissen, wie sich diese Brüste anfühlen“, gestand sie. Kylie hatte 2023 zugegeben, dass sie sich mit 19 einer Brustoperation unterzogen hatte.