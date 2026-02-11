Musik Kid Rock bestreitet Playback bei alternativer Halbzeitshow

Kid Rock hat bestritten, bei seiner alternativen Super-Bowl-Halbzeitshow Playback genutzt zu haben.

Der 55-jährige Rap-Rock- und spätere Country-Star sah sich Kritik von Zuschauern seiner ‚All American Halftime Show‘ ausgesetzt – einer Veranstaltung, die von der rechtsgerichteten politischen Organisation Turning Point USA organisiert wurde. Er erklärte jedoch, es habe ein „Synchronisationsproblem“ mit dem Ton bei seinem Song ‚Bawitdaba‘ (1999) gegeben. In einem Video auf X sagte er: „Dieser Song ist pures Chaos. Erstens: Wenn ich jemals Playback machen würde – was ich nicht tun würde – dann wäre das der letzte Song, bei dem ich es machen würde. Wir spielen diesen Song seit 1998, seit dem Tag seiner Veröffentlichung, jeden Abend auf Tour. Turning Point USA hat mir einen ersten Schnitt geschickt, nachdem wir es aufgenommen hatten, und mein Kommentar war: ‚Die Synchronisation stimmt nicht.'“

Kid Rock betonte, er habe „nur Gutes über Turning Point USA“ und das Produktionsteam zu sagen und fügte hinzu: „Niemand ist jedes Mal perfekt.“ Er fuhr fort: „Manche von euch aus der Unterhaltungsbranche sehen das und denken: ‚Die Synchronisation stimmt nicht.‘ Aber dann wird behauptet: ‚Oh, er hat Playback gemacht.‘ Und dann verbreitet sich das im ganzen Internet. Ich weiß, den meisten Leuten ist es egal, aber bestimmte Leute wiederholen es ständig, sodass es wie eine Tatsache wirkt.“

Gleichzeitig kritisierte Kid Rock die NFL dafür, Bad Bunny als offiziellen Act der Super-Bowl-Halbzeitshow ausgewählt zu haben. Der Grammy-prämierte Rapper hatte dort Songs auf Spanisch und aufwendige Choreografien präsentiert. In der Sendung ‚The Ingraham Angle‘ sagte Kid Rock: „Ich habe nichts davon verstanden. Ich habe gesehen, dass da viele Tänzer und viel großes Drumherum waren. Und, wissen Sie, er sagte, er wolle eine Tanzparty veranstalten – es sah so aus, als hätte er eine gehabt. Nicht mein Geschmack, aber ich mache dem Jungen keinen Vorwurf, dass er beim Super Bowl auftritt und sich einem weltweiten Publikum präsentiert. Ich mache der NFL einen Vorwurf, dass sie ihn in diese Position gebracht hat – und Turning Point, dass sie eine Alternative für die Leute schaffen mussten. Wissen Sie, es ist einfach – armer Junge.“