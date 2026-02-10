Musik Kid Rock kritisiert Bad Bunnys Super-Bowl-Show

Bang Showbiz | 10.02.2026

Kid Rock hat behauptet, er habe „nichts verstanden“ von Bad Bunnys Super-Bowl-Halbzeitshow.

Der 55-jährige Country- und Rap-Rockstar, der Headliner seiner eigenen rivalisierenden All-American Halftime Show war, die von der konservativen Gruppe Turning Point USA organisiert wurde, kritisierte die NFL für ihre Wahl des Künstlers für die Sportveranstaltung am Wochenende, bei der der Grammy-preisgekrönte Rapper spanischsprachige Songs und extravagante Choreografien präsentierte.

Er sagte gegenüber ‚The Ingraham Angle‘: „Ich habe nichts davon verstanden. Ich habe gesehen, dass es viele Tänzer und viel großes Trara gab. Und wissen Sie, er sagte, er wolle eine Tanzparty veranstalten, und es sah so aus, als hätte er eine gehabt. Das ist nicht mein Ding, aber ich werfe diesem Jungen nicht vor, dass er beim Super Bowl aufgetreten ist und sich einem weltweiten Publikum präsentiert hat. Ich werfe der NFL vor, ihn in diese Lage gebracht zu haben, und Turning Point, dass sie sich outen mussten und den Leuten eine Alternative zum Anschauen bieten mussten. Wissen Sie, es ist einfach – armer Junge.“

Die Kommentare des Sängers kamen, nachdem US-Präsident Donald Trump Bad Bunnys Show auf Truth Social heftig kritisiert hatte.