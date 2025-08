Stars Kim Gloss: Diese Sprachen beherrschen ihre Kinder

Kim Gloss during the 10th anniversary of Hofbrauhaus Berlin Nov 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 14:00 Uhr

Kim Gloss hat auf Instagram persönliche Einblicke in die sprachliche Entwicklung ihrer drei Kinder gegeben.

In einer Fragerunde erzählte die 32-jährige Sängerin, dass ihre älteste Tochter Amelia – aus einer früheren Beziehung – nur Deutsch spricht und keine weitere Sprache gelernt hat. Bei ihren beiden jüngeren Töchtern, Golda und Rosa, sei das jedoch anders. „Golda versteht zum Beispiel schon Russisch, Polnisch und Deutsch“, so Gloss.

Die Musikerin betonte, wie leicht es Kindern falle, neue Sprachen zu lernen, und wie wichtig es ihr sei, insbesondere Polnisch – ihre eigene Muttersprache – an ihre Kinder weiterzugeben. Bei Amelia sei sie früher nicht konsequent genug gewesen, was die Sprachförderung anging, das wolle sie nun bei Golda und Rosa anders machen. Auch Russisch spielt offenbar eine Rolle im Familienalltag, was auf kulturelle Einflüsse im Umfeld der Familie hindeutet. Viele ihrer Follower zeigten sich interessiert und begeistert über ihr Engagement in der sprachlichen Erziehung ihrer Kinder.

Gloss, die in Hamburg geboren wurde und polnische Wurzeln hat, spricht offen über ihre Herkunft und die Bedeutung von Traditionen in ihrem Leben. Obwohl sie sich selbst als „echtes Hamburger Kind“ beschreibt, ist es ihr wichtig, die Verbindung zu ihrer polnischen Identität aufrechtzuerhalten.