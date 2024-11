"Attallah-Kreuz" Kim Kardashian: Auftritt mit Kreuz-Anhänger von Prinzessin Diana

Kim Kardashian erstand den Anhänger 2023 bei einer Auktion. (paf/spot)

SpotOn News | 03.11.2024, 17:30 Uhr

Kim Kardashian hat sich auf der LACMA-Gala mit einem royalen Accessoire gezeigt. Die TV-Persönlichkeit trug das "Attallah-Kreuz" um den Hals, das schon Prinzessin Diana präsentierte.

Kim Kardashian (44) hat am Samstag (2. November) bei der LACMA-Gala in Los Angeles mit einem besonderen Accessoire Aufsehen erregt. Der Reality-TV-Star legte sich eine Kette mit großem Kreuz-Anhänger um den Hals, den einst Prinzessin Diana (1961-1997) getragen hatte. Die Mutter von Prinz Harry (40) und William (42) trug das "Attallah-Kreuz" 1987 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London. Das mit Amethysten und Diamanten besetzte Accessoire hatte ihr dafür ihr Freund und der damalige Besitzer der Kette, Naim Attallah (1931-2021), geliehen.

Video News

Während Prinzessin Diana ein schwarz-violettes Kleid zu dem besonderen Schmuckstück getragen hatte, wählte Kardashian eine weiße Robe, deren tiefer V-Ausschnitt ihr Dekolleté betonte. Der dünne Stoff schmiegte sich eng an ihre Taille und Hüfte, bevor er locker an ihren Beinen herunterfiel. Dazu kombinierte sie einen Mantel in hellem Creme, der sich um ihre Unterarme legte. Ihren Long-Bob stylte Kardashian im Sleek-Look, als Make-up wählte sie dunklen Lidschatten sowie einen nudefarbenen Lippenstift. Zusätzlich zur Kette legte sie sich einen Perlen-Choker um den Hals.

Kardashian ersteigerte den Anhänger 2023

Den royalen Kreuz-Anhänger des Schmuckherstellers Garrard erwarb Kardashian bei einer Versteigerung des Auktionshauses Sotheby's im Januar 2023. Wie "BBC" berichtete, habe es für 163.800 britische Pfund den Besitzer gewechselt. Das entspricht einer Summe von rund 195.000 Euro. Ursprünglich habe der erwartete Verkaufspreis zwischen 80.000 und 120.000 Pfund gelegen. Kardashian habe sich in einem "Bieterkrieg" nach fünf Minuten gegen die übrigen Interessenten durchgesetzt.

Kardashian zeigte sich nicht zum ersten Mal mit einem Schmuck- oder Kleidungsstück einer berühmten Person. Zur Met Gala 2022 trug sie Marilyn Monroes (1926-1962) legendäres Kleid, in dem sie John F. Kennedy (1917-1963) das Geburtstagsständchen "Happy Birthday Mr. President" zuhauchte. 2017 erwarb sie bei Auktionen drei Armbänder aus Elizabeth Taylors (1932-2011) Schmucksammlung. Zudem soll sie unter anderem eine Uhr der ehemaligen First Lady Jacky Kennedy Onassis (1929-1994) und Ringe von Elvis Presley (1935-1977) sowie einen Hut von Michael Jackson (1958-2009) erstanden haben.