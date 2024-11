Nacktkostüm als Albino-Alligator Kim Kardashian macht Heidi Klum als Halloween-Queen Konkurrenz

Kim Kardashian hat sich dieses Jahr etwas Besonderes zu Halloween einfallen lassen. (mia/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 11:44 Uhr

Kim Kardashian hat sich dieses Jahr mit ihrem Halloween-Kostüm große Mühe gegeben. Auf Instagram zeigt die Social-Media-Queen den aufwändigen Entstehungsprozess, der sie zum nackten Albino-Alligator werden ließ.

Heidi Klum (51) wird sich in Zukunft noch mehr Mühe geben müssen, ihren Titel als Queen of Halloween zu behalten, denn Kim Kardashian (44) ist ihr dicht auf den Fersen. Zum diesjährigen Gruselfest hat sich der Social-Media-Star in ein aufwändiges Kopf-bis-Fuß-Kostüm geschmissen, was sonst ja meist Klums Spezialität war.

Ihre Verkleidung als "Albino Alligator" präsentierte Kardashian auf Instagram mit mehreren Bildern und Videos. Die Ex-Frau von Kanye West (47) hat es geschafft, ein Kostüm zu erschaffen, dass sie zwar verfremdet darstellt, ihr Gesicht und ihren Körper aber trotzdem in voller Pracht zeigt. Das Kostüm besteht sozusagen lediglich aus Alligatoren-Schuppen, die den nackten Körper von Kardashian überziehen. Ein Alligator-Schwanz, Krallen an Händen und Füßen, Kontaktlinsen und eine extra auf ihren Kopf modellierte Maske komplettieren das sexy Albino Reptil.

Alligator-Look auf den Leib gemalt

Den Nackt-Alligator-Look hat sie dem Künstler Alexis Stone zu verdanken, der ihr das Kostüm auf den Leib geschneidert, oder besser gemalt, hat. Auf Instagram hat Kardashian die Entstehung des Looks dokumentiert und etwa ihr mit Schuppen modelliertes Kopfteil in Nahaufnahme gezeigt. Hier ist auch zu sehen, dass zudem ein Bustier und eine Art Handschuhe zum Einsatz gekommen sind. Auch die tierischen Vorbilder für ihr Kostüm sind in dem Karussell-Post zu sehen sowie der Moment, in dem ihr von dem Künstler das Dekolleté angemalt wird.

Exakt solche Behind-The-Scenes-Aufnahmen finden sich auch jedes Jahr auf dem Account von Heidi Klum. Das Reptilien-Kostüm dürfte Kardashians bisher aufwändigstes gewesen sein, das letzte bleibt es bestimmt nicht. Solange Kim keine eigene, starbesetzte Halloween-Party schmeißt, kann sich Klum aber wohl entspannen.