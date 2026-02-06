Stars Kim Kardashian: Trost von Barack Obama, nachdem sie beim Bar Exam durchgefallen war

Kim Kardashian at the CHANEL and Charles Finch Pre-Oscar Awards Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 18:00 Uhr

Die Reality-TV-Ikone erhielt Unterstützung von dem ehemaligen US-Präsidenten.

Kim Kardashian wurde nach ihrem Durchfallen beim kalifornischen Bar Exam von Barack Obama getröstet.

Die Reality-TV-Darstellerin studiert seit einigen Jahren Jura, musste jedoch einen herben Rückschlag hinnehmen: Sie bestand ihre Abschlussprüfung in Kalifornien nicht und muss das Examen wiederholen, wenn sie sich als Anwältin qualifizieren will. Nun hat die 45-Jährige verraten, dass Barack Obama ihr nach dem Misserfolg aufmunternde Worte mit auf den Weg gab – und ihr erzählte, dass auch seine Frau Michelle beim ersten Versuch durchgefallen sei.

Im Interview mit dem ‚Complex‘-Magazin erklärte Kim: „Danach haben mir so viele Menschen von anderen erzählt, die ebenfalls nicht bestanden haben, und mich ermutigt. Sogar bei einem Charity-Dinner sagte mir Obama, dass Michelle beim ersten Versuch nicht bestanden hat.“ Doch nicht nur der Ex-US-Präsident habe ihr aufmunternde Worte mit auf den Weg gegeben. „So viele großartige Anwälte und Menschen, die ich sehr respektiere, meldeten sich bei mir und sagten, dass auch Hillary Clinton und Kamala Harris beim ersten Mal durchgefallen sind. Es ist also nicht das Ende der Welt – aber keine Ausreden: Man muss es einfach besser machen“, fügte Kim hinzu.

Zuvor hatte die ‚The Kardashians‘-Darstellerin enthüllt, sie wolle die Prüfung nicht noch einmal ablegen, da das Lernen extrem viel Zeit in Anspruch nehme. Inzwischen ist Kim jedoch wieder ins Studium eingestiegen und fest entschlossen, einen neuen Versuch zu wagen. „Schon am nächsten Tag habe ich wieder angefangen zu lernen und nicht mehr aufgehört. Irgendwann werde ich es noch einmal versuchen. Ich weiß nicht, wann – ich muss erst die Zeit finden“, erzählte sie.

Ihr Ehrgeiz verbietet es der vierfachen Mutter allerdings, ihren großen Traum zu begraben. „Aber ich glaube, ich könnte nicht mit mir selbst leben, wenn ich es nicht noch einmal versuchen würde. Ich kann diese Chance nicht ungenutzt lassen. Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben“, stellte sie klar.