Stars Kim Kardashian weint wegen gesundheitlicher Sorge

Kim Kardashian at the Met Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 10:00 Uhr

Kim Kardashian weint wegen gesundheitlicher Sorge.

Kim Kardashian sorgt sich um ihre Gesundheit.

Die 45-Jährige leidet nach eigenen Angaben an einer Erkrankung der Speiseröhre, ausgerechnet an jenem Körperbereich, in dem bei ihrem verstorbenen Vater Robert Kardashian Krebs festgestellt worden war. Im Trailer zur achten Staffel der Reality-Serie ‚The Kardashians‘ spricht Kim erstmals über ihre Diagnose. „Ich habe so etwas wie eine Ösophagitis“, erklärt sie. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Speiseröhre, also des Muskelschlauchs, der Nahrung und Flüssigkeit vom Rachen in den Magen transportiert.

Wie schwer die Erkrankung bei Kim verläuft, ist bislang nicht bekannt. Der Trailer zeigt die Unternehmerin jedoch sichtlich aufgewühlt. In einer Szene liegt sie im Krankenhausbett und trägt ein Klinikhemd. Aus dem Off ist die Frage zu hören: „Dein Vater hatte das auch … ist es nicht das, woran er gestorben ist?“ Anschließend ist Kris Jenner zu sehen. Die 70-Jährige war mit Robert Kardashian verheiratet und reagiert emotional auf die Situation: „Ich kann nicht, das bringt mich zum Weinen.“

Robert Kardashian starb 2003 im Alter von 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs. Eine Ösophagitis ist allerdings nicht mit Speiseröhrenkrebs gleichzusetzen. Die Abteilung für Gastroenterologie der University of Washington bezeichnet eine chronische Ösophagitis als „sehr häufige Erkrankung“, die durch zurückfließende Magensäure verursacht werden kann. Bei etwa einem von zehn Reflux-Patienten könne sich demnach ein sogenannter Barrett-Ösophagus entwickeln. Dabei verändert sich die normale Schleimhaut der Speiseröhre und kann anfälliger für Krebs werden.

Auch zuvor waren Kims gesundheitliche Sorgen Thema von ‚The Kardashians‘. In der Premiere der siebten Staffel erzählte sie ihrer Familie von einem kleinen Hirnaneurysma, das bei einer MRT-Untersuchung entdeckt worden sei. „Da war ein kleines Aneurysma“, berichtete sie. Ihre Schwester Kourtney Kardashian reagierte erschrocken mit: „Wow!“ Kim erklärte anschließend, die Ärzte hätten ihr gesagt: „Es ist nur Stress.“ Ein Aneurysma bezeichnet eine Ausbuchtung in einem Blutgefäß des Gehirns. Kleine Aneurysmen müssen nicht zwangsläufig behandelt werden, sofern sie keine Beschwerden verursachen.