Stars Kimberly Wyatt: Schwere Kindheitserfahrungen prägten ihr Leben

Kimberly Wyatt - October 2024 - The Wild Robot headline gala - BFI 0 London- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 14:00 Uhr

Kimberly Wyatt erzählt, wie der sexuelle Missbrauch in ihrer Kindheit ihre Seele und ihr Sicherheitsgefühl zerstört hat.

Die 44-jährige ‚Pussycat Dolls‘-Sängerin hat offen darüber gesprochen, dass sie als Kleinkind missbraucht wurde und im Alter von 17 Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff Opfer eines versuchten Vergewaltigungsversuchs wurde, und sie hat sich zu den Folgen dieser schrecklichen Erlebnisse geäußert.

Im ‚Begin Again‘-Podcast erzählte sie Davina McCall: „Weißt du, ich habe viel sexuellen Missbrauch erlebt, und das hat mein Selbstvertrauen, meine Seele und mein Gefühl der Sicherheit wirklich zermürbt, und das hat mich als Kind geprägt. Ich war sehr introvertiert.“ Sie erinnerte sich daran, dass es ihr „schwerfiel, in den Spiegel zu schauen“, sprach aber auch von ihrer Kindheit bei großartigen Eltern in einer Kleinstadt in Missouri. „Mein Vater lieferte Brennstoff an Bauern und war als Brennstofflieferant tätig – er lieferte Öl, fuhr Lastwagen und war oft unterwegs. Meine Mutter arbeitete für ihn, also lebten wir in meinen jüngeren Jahren auf einer Farm weit draußen auf dem Land. Es war in vielerlei Hinsicht idyllisch, denn ich liebte es, genauso tough zu sein wie die Jungs, und liebte es, in Lastwagen durch den Schlamm zu fahren und all das Leben auf dem Bauernhof zu erleben.“ Sie beschrieb das urige Leben als das, was sie „geprägt und geformt“ habe. Weiter erzählte sie: „Das Schlimme war, dass ich zwar wunderbare Eltern hatte, die, glaube ich, ihr Bestes gaben, aber in meiner frühesten Kindheit, während meiner prägenden Jahre bis hin zu meiner frühen Jugend gab es viel Dunkelheit.“

Mit zunehmendem Alter habe Kimberly das Gefühl gehabt, sozialen Situationen eher auszuweichen und nur schwer Anschluss zu finden. Erst durch den Besuch eines Tanzstudios habe sich ihre Situation deutlich verbessert, da das Tanzen für sie zu einem Wendepunkt geworden sei.