Film Kirsten Dunst dankt ihren Kindern für den Einfluss auf ihre Schauspielkarriere

Kirsten Dunst attends Roofman - Premiere during the BFI London Film Festival - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 18:00 Uhr

Kirsten Dunst dankt ihren Kindern für den Einfluss auf ihre Schauspielkarriere.

Kirsten Dunst ist seit der Geburt ihrer Kinder eine „furchtlosere“ Künstlerin geworden.

Die 43-jährige Schauspielerin hat die Söhne Ennis (7) und James (4) mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Jesse Plemons. Seit sie Mutter ist, gibt sie ihren Rollen laut eigener Aussage „so viel mehr“. Während einer ‚In Conversation‘-Veranstaltung beim Red Sea International Film Festival in Saudi-Arabien sagte Kirsten laut ‚Daily Mail‘: „Ich denke, jeder, der Kinder bekommen hat, weiß, dass sich alles verändert. Für mich hat es mir so viel mehr Furchtlosigkeit in meiner Schauspielerei gegeben – ein Geschenk, das sie mir gemacht haben. […] Wenn ich jetzt Zeit habe zu arbeiten und arbeiten möchte, kann ich so viel mehr geben. Ich denke, das ist in jeder Karriere so und gehört zum Erwachsenwerden dazu.“

Die Filmindustrie könne den Leuten den Kopf „auf negative Weise“ verdrehen, weshalb Kirsten sich glücklich schätzt, dass sie sich nie in die „oberflächlichen Teile“ der Branche habe hineinziehen lassen. Dabei lobte sie auch ihren „wunderbaren Ehemann“ für seine Unterstützung. Sie fügte hinzu: „Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich mich mit guten Menschen umgeben habe, und ich habe einen wunderbaren Ehemann und Menschen in meinem Umfeld, die sich nicht in die oberflächlichen Seiten dieser Branche hineinziehen lassen. Das hat geholfen.“

Die ‚Roofman‘-Darstellerin gestand auch, dass sie in der Vergangenheit unter einem Burnout gelitten habe, aber inzwischen nur noch Rollen annehme, die ihr „wirklich etwas bedeuten“. Kirsten erklärte: „Ich war schon ausgebrannt und konnte diese Energie, eine gute Work-Life-Balance zu haben, nicht aufrechterhalten. Ich bin auch zur Schule gegangen, habe Filme gedreht und bin ständig hin- und hergependelt. Aber jetzt bin ich in einer Position, in der ich warten kann – warten, bis ich wirklich arbeiten möchte. Ich habe zwei Kinder. Ich genieße es, einfach Mutter zu sein und auf Projekte zu warten, die mir wirklich etwas bedeuten.“