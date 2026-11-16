Musik KISS-Avatar-Show soll kein Konzert nachbilden

Kiss - Gene Simmons - Paul Stanley - AVALON - End of the Road Tour - Konigsplatz Munich Germany BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 11:00 Uhr

Die KISS-Avatar-Show soll kein Konzert nachbilden.

Die Rockband KISS arbeitet an einer spektakulären Rückkehr, allerdings nicht in Form einer klassischen Live-Show.

2022 beendete die Gruppe ihre dreijährige Abschiedstournee. Für 2028 ist nun eine Avatar-Show in Las Vegas geplant. Gitarrist und Sänger Paul Stanley hat erstmals genauer erklärt, was das Publikum dabei erwarten darf: eine gewöhnliche Konzertatmosphäre soll es ausdrücklich nicht geben. „Die Idee war nie, ein Konzert nachzubilden. Darum geht es bei diesem Projekt nicht“, sagte Stanley dem Musikmagazin ‚Billboard‘. Stattdessen wolle man ein Erlebnis schaffen, bei dem KISS das Publikum gewissermaßen als Reiseführer in eine außergewöhnliche Welt mitnehme: eine Welt, die dennoch fest in der Musik der Band verwurzelt sei. Die Entwicklung sei allerdings deutlich aufwendiger als zunächst angenommen. „Es ist viel komplizierter, als ich erwartet hatte. Das Ganze ist ziemlich komplex. Aber dafür sind auch die Möglichkeiten umso größer“, erklärte der Musiker. Ein weiteres Ziel: Die Show soll nicht nur eingefleischte KISS-Fans ansprechen. Vielmehr wolle man ein Ereignis schaffen, das unabhängig vom persönlichen Musikgeschmack sehenswert sei.

Auch Bandkollege Gene Simmons äußerte sich zu dem Vorhaben und der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Pophouse. Die Firma steht unter anderem hinter der erfolgreichen Avatar-Produktion ‚ABBA Voyage‘. Simmons kündigte an, dass die Partnerschaft weit über die geplante Las-Vegas-Show hinausreichen könnte. „Sie sind großartige neue Partner. Sie investieren viel Geld in KISS. Es wird Freizeitparks, Zeichentrickserien und Filme geben – und noch einige andere erstaunliche Dinge“, sagte er ‚Billboard‘. Die Verantwortlichen wollten dabei bewusst neue Wege gehen und nicht einfach Bekanntes wiederholen. Auch die Fans sollten mehr Kontrolle über die Inhalte erhalten. Die Avatar-Show selbst soll nach Angaben von Simmons innerhalb der kommenden ein bis zwei Jahre an einem noch nicht bekannt gegebenen Veranstaltungsort starten.

Dass KISS ihre regulären Live-Auftritte beendet hat, verteidigte der 77-Jährige bereits zuvor. Gegenüber ‚NewsNation‘ betonte er, wie wichtig es gewesen sei, sich mit Würde von der Bühne zu verabschieden. Die Auftritte seien körperlich extrem fordernd gewesen: Simmons spuckte Feuer, schwebte durch die Luft und trug schwere Rüstungen, Nieten und Gitarren, dazu Plateaustiefel mit rund 18 Zentimetern hohen Absätzen. „Man muss wissen, wann man würdevoll und stolz von der Bühne abtritt“, erklärte er. Schließlich müsse man den Fans gegenüber auch Respekt zeigen. Trotz seines Alters nahm Simmons die Gelegenheit für einen Scherz wahr: „Ich bin jetzt 77, und Junge, sehe ich gut aus.“