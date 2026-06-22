Film Kit Harington erklärt seinen Wechsel zur Regie

Kit Harington - FAMOUS - London - November - 2025 - The Family Plan 2 world premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 11:00 Uhr

Kit Harington erklärt seinen Wechsel zur Regie.

Kit Harington wechselte zur Regie, weil er ein „wachsendes Bedürfnis“ verspürte, hinter die Kamera zu treten.

Der 39-jährige ‚Game of Thrones‘-Star hat bei seinem ersten Filmprojekt Regie geführt: einem Kurzfilm mit dem Titel ‚Psychopomp‘, der diesen Monat beim Raindance Film Festival in London Premiere feierte. Nun erklärte er, dass er das Projekt in Angriff nahm, nachdem er beschlossen hatte, seinem „Instinkt“ zu folgen. Gegenüber ‚Variety‘ sagte Kit: „Ich stand als Schauspieler am Set und dachte darüber nach, wie ich eine Szene drehen würde oder welche Anweisungen ich einem Schauspieler geben würde. […] Dieses wachsende Bedürfnis sagte mir, dass ich etwas Eigenes machen musste, um herauszufinden, ob dieser Instinkt der richtige war.“

Der Kurzfilm erzählt die Geschichte eines verzweifelten Mannes namens Harry, gespielt von Harry Melling, und des Auftragskillers Liam, gespielt von Ciaran Owens, die gemeinsam einen Roadtrip unternehmen. Kit erklärte, dass der Film Themen wie „männliche Depression, männliche Freundschaft und männliche Verletzlichkeit“ behandelt. Er fügte hinzu: „Man kann nur eine bestimmte Menge an Gesprächen am Esstisch über solche Themen führen, bevor man sie als Kreativer auf andere Weise erkunden muss.“ Über den Dreh der ersten Szene mit den Schauspielern sagte Kit: „Ich geriet leicht in Panik, als sie die Szene spielten. Und sie waren perfekt.“

Abschließend sagte Kit, dass die Arbeit als Regisseur entspannter gewesen sei als die Arbeit als Schauspieler. „Vielleicht, weil ich die Kontrolle darüber habe. Ich fühle mich weniger exponiert“, so der Star. ‚Psychopomp‘ wurde beim Raindance Film Festival für den Preis als „Bester britischer Kurzfilm“ nominiert. Die Auszeichnung wird am 26. Juni verliehen.