Stars König Charles: Beim Gärtnern ‚Stücke der Finger abgeschnitten‘

King Charles - May 2025 - VE Day concert - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 18:00 Uhr

König Charles „schneidet sich Stücke seiner Finger ab“, wenn er im Garten arbeitet.

Der 77-jährige Monarch liebt es, in seinem Garten zu werkeln, gab aber zu, dass er sich beim Schneiden mit seiner Gartenschere gelegentlich verletzt.

Im Gespräch mit Moderatorin Martha Kearney in BBC Radio 4s Sendung ‚This Natural Life‘ für eine Weihnachtsspezialfolge sagte er: „Ich bin mein Leben lang mit meiner Gartenschere herumgelaufen. Ich schneide mir gelegentlich Stücke der Finger ab.“

Der König führte seine Leidenschaft für die Natur auf Erinnerungen aus seiner Kindheit mit seiner Ururgroßmutter zurück. Er sagte: „Ich habe sehr außergewöhnliche Erinnerungen an Queen Alexandras wunderbaren kleinen Formschnittgarten in Sandringham. Das hat mich als sehr kleines Kind fasziniert, und seitdem habe ich diese Leidenschaft für Formschnitt. Außergewöhnlich.“ Und er erinnerte sich an den Garten seiner eigenen Großmutter, in dem sie ihn ermutigte, „herumzuwuseln“ und Pflanzen zu entdecken. Er sagte: „So wurde ich mir der Natur immer bewusster, aber ich glaube, ich war einfach jemand, der gerne draußen war und geschaut und beobachtet hat. Da kommen Großmütter und sagen: ‚Schau dir das an.'“

Doch Charles – Vater der Prinzen William und Harry mit seiner verstorbenen Ex-Frau Prinzessin Diana – gab zu, dass es ihm nicht gelungen ist, diese Begeisterung an seine eigenen Enkel weiterzugeben. Er sagte: „Ich versuche es, aber es funktioniert nicht immer.“