Regisseur darf sich jetzt "Sir" nennen König Charles ehrt Christopher Nolan und Christian Horner

Links: Regisseur Christopher Nolan mit seiner Ehefrau, Filmproduzentin Emma Thomas. Und rechts: Christian Horner mit Ehefrau Geri Halliwell, auch bekannt als "Ginger Spice". (ncz/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 15:53 Uhr

Oscarpreisträger Christopher Nolan darf sich jetzt "Sir" nennen, seine Ehefrau Emma "Dame", und Christian Horner wird zum Commander of the Order of the British Empire: König Charles III. hat am Mittwoch mehrere Ehrenorden im Buckingham-Palast verliehen.

Oscarpreisträger Christopher Nolan (54) darf sich ab sofort "Sir Christopher Nolan" nennen. Der "Oppenheimer"-Regisseur wurde von König Charles III. (76) höchstpersönlich für seine Verdienste für den Film am Mittwoch (18. Dezember) zum Ritter geschlagen. Seine Ehefrau, die Filmproduzentin Emma Thomas (53), wurde gleichzeitig zur "Dame" ernannt.

König Charles hat "Oppenheimer" gesehen

Thomas erhielt 2024 gemeinsam mit ihrem Ehemann den Oscar für den Film "Oppenheimer". Früchte der Zusammenarbeit des Ehepaars sind unter anderem auch "The Dark Knight" (2008), "Inception" (2010) oder "Tenet" (2020). Das Paar ist seit 1997 verheiratet und führt gemeinsam die Produktionsfirma Syncopy. Zudem haben sie gemeinsam vier Kinder.

Laut der britischen "Daily Mail" erklärte Nolan nach der Verleihung im Buckingham-Palast, König Charles habe "Oppenheimer" gesehen und "es genossen". "Es war sehr schön, dass er unsere Arbeit kennt und ja, er hofft, dass ich die Ehrung als Ansporn nehme, noch mehr davon zu machen", sagte er.

Er erhält CBE: Geri Halliwall begleitet Christian Horner

Ebenfalls von dem Monarchen geehrt wurde Red-Bull-Teamchef Christian Horner (51): Er wurde im Rahmen der Neujahrs-Ehrungen 2024 für seine Verdienste für den Motorsport zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt und erhielt die Auszeichnung nun. Horner wurde am Mittwoch von Ehefrau Geri Halliwell (52), auch bekannt als "Ginger Spice", begleitet. Christian Horner ist seit 2005 Chef des Formel-1-Teams von Red Bull.

Das Paar scheint die schwierige Zeit Anfang des Jahres hinter sich gelassen zu haben. Gegen Christian Horner waren Vorwürfe wegen angeblich "unangemessenen" Verhaltens gegenüber einer ihm unterstellten Mitarbeiterin lautgeworden. Eine interne Untersuchung von Red Bull sprach ihn frei. Horner hat jegliches Fehlverhalten stets vehement bestritten.

Horner und Halliwell sind seit 2015 verheiratet. 2017 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.