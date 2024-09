Stars König Charles: Er reist im Oktober nach Down Under

King Charles - Windsor Castle Easter Sunday 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2024, 08:00 Uhr

König Charles wird im Oktober Australien und Samoa besuchen.

Der 75-jährige Monarch und Königin Camilla werden ihre Herbsttour durch die Länder auf der anderen Seite der Erde am 18. Oktober beginnen. Charles‘ Engagements soll diesmal darauf abzielen, „das Beste von Australien und Samoa zu feiern“.

Charles und Camilla werden sich in Canberra mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese treffen. Die Royals werden während ihrer Tour einen Kranz am Australian War Memorial niederlegen und gleichzeitig das ikonische Sydney Opera House besuchen. In einer Erklärung hieß es weiter: „Der König, der in diesem Jahr wegen Krebs behandelt wurde, wird Professor Georgina Long und Professor Richard Scolyer, beide Australier des Jahres, treffen und von der Arbeit hören, die sie leisten, um Menschen zu helfen, die von Melanomen, einer der häufigsten Krebsarten in Australien, betroffen sind.“ Der König und die Königin werden anschließend zum Treffen der Regierungschefs des Commonwealth nach Samoa reisen. Das Treffen wird Charles‘ erstes sein, seit er nach dem Tod von Queen Elizabeth im September 2022 das Oberhaupt des Commonwealth wurde.

Der Buckingham-Palast gab im Februar bekannt, dass bei Charles „eine Form von Krebs“ diagnostiziert worden war. Der Monarch unterzog sich einem vorsorglichen Eingriff wegen einer vergrößerten Prostata und die Ärzte bemerkten dabei ein separates Problem, das zu seiner Krebsdiagnose führte. Der Palast sagte damals: „Nachfolgende diagnostische Tests haben eine Form von Krebs identifiziert. Seine Majestät hat heute mit einem Plan regelmäßiger Behandlungen begonnen, während denen ihm von Ärzten geraten wurde, öffentliche Pflichten zu verschieben. Während dieser Zeit wird Seine Majestät weiterhin wie gewohnt die Staatsgeschäfte und den offiziellen Papierkram erledigen. Der König ist seinem medizinischen Team dankbar für ihr schnelles Eingreifen, das dank seines kürzlichen Eingriffs im Krankenhaus möglich wurde. Er bleibt sehr positiv über seine Behandlung und freut sich darauf, so bald wie möglich wieder voll in den öffentlichen Dienst zurückzukehren.“